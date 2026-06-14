Трамп передал Путину привет от своей жены

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп передал привет Владимиру Путину от своей супруги Мелании и признательность за оказываемые ей содействия с российской стороны.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным передал ему привет от своей супруги Мелании Трамп, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Дональд Трамп передал привет (Путину - ред.) от своей супруги и признательность за оказываемые ей содействия с российской стороны", - сказал Ушаков.
Разговор стал 13 по счету с момента переизбрания Трампа на должность президента США. Предыдущий телефонный разговор состоялся 29 апреля. Он продолжался более полутора часов и прошел в дружеском ключе, был откровенным и деловым, сообщал Ушаков.
Ушаков рассказал о разговоре Путина и Трампа
Вчера, 18:48