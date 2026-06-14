Трамп передал Путину привет от своей жены

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным передал ему привет от своей супруги Мелании Трамп, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Разговор стал 13 по счету с момента переизбрания Трампа на должность президента США. Предыдущий телефонный разговор состоялся 29 апреля. Он продолжался более полутора часов и прошел в дружеском ключе, был откровенным и деловым, сообщал Ушаков.