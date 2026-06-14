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Трамп передал Путину привет от своей жены - РИА Новости, 14.06.2026
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18:55 14.06.2026
Трамп передал Путину привет от своей жены

Ушаков: Трамп передал Путину привет от своей жены Мелании

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп передал привет Владимиру Путину от своей супруги Мелании и признательность за оказываемые ей содействия с российской стороны.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным передал ему привет от своей супруги Мелании Трамп, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Дональд Трамп передал привет (Путину - ред.) от своей супруги и признательность за оказываемые ей содействия с российской стороны", - сказал Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в воскресенье провели телефонный разговор. Американскому лидеру 14 июня исполнилось 80 лет.
Разговор стал 13 по счету с момента переизбрания Трампа на должность президента США. Предыдущий телефонный разговор состоялся 29 апреля. Он продолжался более полутора часов и прошел в дружеском ключе, был откровенным и деловым, сообщал Ушаков.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
Ушаков рассказал о разговоре Путина и Трампа
Вчера, 18:48
 
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