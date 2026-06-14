Краткий пересказ от РИА ИИ
- Команда «Нью-Йорк Никс» выиграла свой первый чемпионат НБА за последние 53 года, обыграв «Сан-Антонио Сперс» со счетом 94:90.
- Президент США Дональд Трамп поздравил «Нью-Йорк Никс» с победой в финале НБА.
НЬЮ-ЙОРК, 14 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поздравил команду "Нью-Йорк Никс" с победой в финале Национальной баскетбольной ассоциации.
"Нью-Йорк Никс" ранее выиграли свой первый чемпионат НБА за последние 53 года, обыграв "Сан-Антонио Сперс" со счетом 94:90.
"Поздравляю Джима Долана (владельца баскетбольного клуба - ред.) и "Нью-Йорк Никс", – написал Трамп в соцсети Truth Social.
Американский лидер допустил, что последние четыре игры в плей-офф, возможно, стали величайшими в истории баскетбола.
Всего "Нью-Йорк" восемь раз выходил в финал НБА и дважды становился чемпионом лиги - в 1970 и 1973 годах. "Сан-Антонио" шесть раз выходил в финал лиги и пять раз выигрывал главный трофей сезона - в 1999, 2003, 2005, 2007 и 2014 годах.
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