Тимощук признался, что изучает работу одного из топ-тренеров клуба КХЛ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости, Борис Ходоровский. Помощник главного тренера футбольного клуба "Зенит" Анатолий Тимощук в интервью РИА Новости рассказал, что изучает работу главного тренера хоккейного СКА Игоря Ларионова и может использовать некоторые идеи в футболе.