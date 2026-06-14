Тимощук признался, что изучает работу одного из топ-тренеров клуба КХЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Анатолий Тимощук изучает работу главного тренера хоккейного СКА Игоря Ларионова и рассматривает возможность использования некоторых идей в футболе.
- Он регулярно посещает игры СКА и баскетбольного "Зенита".
- Тимощук отметил, что у него особое отношение к баскетболу из-за того, что его сестра играла на профессиональном уровне.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости, Борис Ходоровский. Помощник главного тренера футбольного клуба "Зенит" Анатолий Тимощук в интервью РИА Новости рассказал, что изучает работу главного тренера хоккейного СКА Игоря Ларионова и может использовать некоторые идеи в футболе.
"Прежде всего, иду за эмоциями, которые дарит любая игра. Было бы больше свободного времени, ходил бы и на волейбол с гандболом. Хотя с главным тренером СКА Игорем Ларионовым мы часто беседуем и многое обсуждаем. Что-то можно и подсмотреть: какие-то комбинации, действия блокирующих, которые можно применить при отработке стандартов в футболе", - сказал Тимощук.
"К баскетболу у меня еще особое отношение из-за того, что сестра играла на профессиональном уровне, и интересовался я им давно. Когда в НБА играло поколение Майкла Джордана, вообще старался смотреть как можно больше матчей", - отметил помощник главного тренера "Зенита".