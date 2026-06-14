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Тимощук признался, что изучает работу одного из топ-тренеров клуба КХЛ - РИА Новости Спорт, 14.06.2026
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Футбол
 
10:08 14.06.2026 (обновлено: 11:08 14.06.2026)
Тимощук признался, что изучает работу одного из топ-тренеров клуба КХЛ

Тимощук признался, что изучает работу Ларионова в СКА для переноса опыта

© официальный сайт клуба "Зенит"Анатолий Тимощук
Анатолий Тимощук - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© официальный сайт клуба "Зенит"
Анатолий Тимощук. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анатолий Тимощук изучает работу главного тренера хоккейного СКА Игоря Ларионова и рассматривает возможность использования некоторых идей в футболе.
  • Он регулярно посещает игры СКА и баскетбольного "Зенита".
  • Тимощук отметил, что у него особое отношение к баскетболу из-за того, что его сестра играла на профессиональном уровне.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости, Борис Ходоровский. Помощник главного тренера футбольного клуба "Зенит" Анатолий Тимощук в интервью РИА Новости рассказал, что изучает работу главного тренера хоккейного СКА Игоря Ларионова и может использовать некоторые идеи в футболе.
Тимощук входит в тренерский штаб "Зенита" с 2017 года. Специалист регулярно посещает игры хоккейного СКА и баскетбольного "Зенита".
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"Прежде всего, иду за эмоциями, которые дарит любая игра. Было бы больше свободного времени, ходил бы и на волейбол с гандболом. Хотя с главным тренером СКА Игорем Ларионовым мы часто беседуем и многое обсуждаем. Что-то можно и подсмотреть: какие-то комбинации, действия блокирующих, которые можно применить при отработке стандартов в футболе", - сказал Тимощук.
"К баскетболу у меня еще особое отношение из-за того, что сестра играла на профессиональном уровне, и интересовался я им давно. Когда в НБА играло поколение Майкла Джордана, вообще старался смотреть как можно больше матчей", - отметил помощник главного тренера "Зенита".
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