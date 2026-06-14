Священник рассказал о чудесной помощи по молитвам Иоанну Кронштадтскому

Краткий пересказ от РИА ИИ Тысячи человек обретают помощь и утешение чудесного характера у мощей святого Иоанна Кронштадтского, рассказал старший священник Иоанновского ставропигиального женского монастыря в Санкт-Петербурге протоиерей Дмитрий Галкин.

В Русской православной церкви 14 июня отмечают день памяти (канонизации) святого праведного Иоанна Кронштадтского.

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Тысячи человек приходят 14 июня к мощам святого Иоанна Кронштадтского, люди по молитве обретают утешение, стойкость и "помощь чудесного характера", рассказал РИА Новости старший священник Иоанновского ставропигиального женского монастыря в Санкт-Петербурге протоиерей Дмитрий Галкин.

В Русской православной церкви 14 июня отмечают день памяти (канонизации) святого праведного Иоанна Кронштадтского. Это один из престольных праздников Иоанновского монастыря на Карповке, где находятся мощи святого.

"Целый день народ идет к гробнице святого Иоанна. Тысячи человек 14 июня молятся батюшке. В этом году мы надеемся, что святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит богослужение, торжества по случаю праздника", — сказал отец Дмитрий.

Он напомнил, что Иоанн Кронштадтский еще при жизни был наделен дарами чудотворения и прозорливости, был очень популярен как у знати, так и в народе.

"И сегодня люди, приходящие к гробнице святого, обретают утешение и разную помощь явно чудесного характера, например, они выздоравливают или меняется течение тяжелой болезни. Отчасти это можно объяснить успехами медицины, но мы знаем, что лечит врач, а исцеляет — Бог. Это единство Божиих и человеческих усилий", — пояснил священник.

В Иоанновском монастыре, продолжил он, даже есть поговорка: о чем люди просят в молитве ко святому Иоанну, исполняется если не сегодня, то завтра.

"Чаще всего помощь святого связана с дарованием человеку внутренней стойкости, ведь, чтобы найти выход из трудной жизненной ситуации, нам порой не хватает стойкости, опоры, надежды на Господа. И по молитве ко святому выход из ситуации оказывается очевидным", — рассказал протоиерей.

Он также отметил выдающуюся благотворительную деятельность отца Иоанна, в том числе помощь тем жителем Кронштадта, которые "опустились и разочаровались в жизни".

"Среди всех проектов батюшки стоит выделить Дом трудолюбия в Кронштадте, который он организовал колоссальным трудом, привлекая, как мы сейчас говорим, инвестиции благотворителей. Это не просто милостыня нуждающимся: в доме были мастерские, лечебница, ясли, приют для сирот, народная столовая, училище. Там давали возможность встать на ноги, поверить в себя, почувствовать себя нужным в жизни. И люди действительно поднимались со дна, обретали спасение", — заключил собеседник агентства.

Святой Иоанн Кронштадтский (Иоанн Ильич Сергиев, 1829-1908) — священник, писатель, проповедник, общественный деятель. В течение 53 лет он служил в Андреевском соборе Кронштадта. Еще при жизни стал широко известен в Российской империи как чудотворец и благотворитель: создал Дом трудолюбия, собирал средства на школы, больницы, храмы, был популяризатором трезвенничества.