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В Совете Федерации надеются на более агрессивный темп снижения ставки ЦБ - РИА Новости, 14.06.2026
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03:33 14.06.2026
В Совете Федерации надеются на более агрессивный темп снижения ставки ЦБ

Журавлев: СФ надеется на более агрессивный темп снижения ставки ЦБ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В Совете Федерации приветствуют тренд на снижение ключевой ставки Банка России и надеются, что оно будет происходить более агрессивными темпами, заявил в интервью РИА Новости вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.
"Мы благодарны Центральному банку, что они взяли тренд на снижение. Надеемся, что это снижение будет продолжено и, более того, происходить более агрессивными темпами", - сказал он.
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Аксаков ждет снижения ключевой ставки ЦБ в июне
11 июня, 07:05
Банк России взял курс на смягчение денежно-кредитной политики летом 2025 года. На заседании в апреле этого года регулятор снизил ключевую ставку до 14,5% - на 0,5 процентного пункта, как и на четырех предыдущих заседаниях. По прогнозу ЦБ, средняя ключевая ставка в 2026 году составит 14–14,5%, в 2027 году – 8–10%.
"Конечно, нам всем не нравится высокая ставка - она не нравится экономике, она не нравится государству, она не нравится экспортерам, она не нравится тем, кто занимает средства", - признал сенатор.
По его мнению, высокая ключевая ставка выгодна только тем, кто размещает депозиты в банках. "Но мы тоже должны понимать, что такое размещение депозитов в банках: это значит, что эти деньги - а количество денег в экономике ограничено - не идут на рынок, не вкладываются в акции, не вкладываются в потребление, на них не покупаются товары. Они не работают напрямую в экономике", - заявил он.
Очередное заседание совета директоров ЦБ по ставке состоится 19 июня.
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