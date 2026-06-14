Умер экс-защитник "Сан-Франциско" Олдон Смит

"Мы опустошены внезапной и трагической смертью Смита. Вся наша организация выражает свои глубочайшие соболезнования семье и всем, кто знал и любил Олдона", - говорится в сообщении команды.

Смит был выбран клубом под седьмым номером на драфте 2011 года и провел в лиге шесть сезонов. Он также выступал за "Окленд Рэйдерс" и "Даллас Ковбойс".

В 2012 году защитник установил рекорд "Сан-Франциско" по количеству сэков за один сезон (19,5). Всего на его счету 52,5 сэка за карьеру. В последний раз он выходил на поле в 2020 году и по ходу карьеры неоднократно подвергался арестам и отстранениям из-за поведения вне поля.