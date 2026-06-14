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Умер экс-защитник "Сан-Франциско" Олдон Смит - РИА Новости Спорт, 14.06.2026
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08:11 14.06.2026
Умер экс-защитник "Сан-Франциско" Олдон Смит

Экс-защитник "Сан-Франциско" Олдон Смит умер в возрасте 36 лет

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛампады
Лампады - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший защитник "Сан-Франциско Форти Найнерс" Олдон Смит умер в возрасте 36 лет.
  • Спортсмен поступил в больницу в Сан-Хосе уже без признаков жизни.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Бывший защитник "Сан-Франциско Форти Найнерс" американец Олдон Смит скончался в возрасте 36 лет, сообщается в аккаунте клуба Национальной футбольной лиги (NFL) в соцсети Х.
Отмечается, что экс-спортсмен ушел из жизни в субботу, причины смерти не сообщаются. По информации аналитика NFL Чейза Сеньора, Смит поступил в больницу в Сан-Хосе уже без признаков жизни.
«
"Мы опустошены внезапной и трагической смертью Смита. Вся наша организация выражает свои глубочайшие соболезнования семье и всем, кто знал и любил Олдона", - говорится в сообщении команды.
Смит был выбран клубом под седьмым номером на драфте 2011 года и провел в лиге шесть сезонов. Он также выступал за "Окленд Рэйдерс" и "Даллас Ковбойс".
В 2012 году защитник установил рекорд "Сан-Франциско" по количеству сэков за один сезон (19,5). Всего на его счету 52,5 сэка за карьеру. В последний раз он выходил на поле в 2020 году и по ходу карьеры неоднократно подвергался арестам и отстранениям из-за поведения вне поля.
 
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