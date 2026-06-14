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Глава Румынии утвердил указ о получении военного кредита SAFE, пишут СМИ - РИА Новости, 14.06.2026
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09:23 14.06.2026
Глава Румынии утвердил указ о получении военного кредита SAFE, пишут СМИ

Romania: Дан утвердил указ, позволяющий получить военный кредит SAFE

© AP Photo / Vadim GhirdaНикушор Дан
Никушор Дан - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Никушор Дан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Румынии Никушор Дан утвердил указ о получении военного кредита SAFE.
  • Конституционный суд отложил вынесение решения о законности этого указа до 18 июня.
  • Председатель Палаты депутатов Сорин Гриндяну считает, что проект постановления был изменен после отставки правительства, что создает юридический конфликт конституционного характера.
КИШИНЕВ, 14 июн - РИА Новости. Президент Румынии Никушор Дан утвердил указ о получении военного кредита SAFE, хотя этот проект оспаривает политическими партиями в Конституционном суде, сообщает радио Romania.
"Закон об утверждении правительственного чрезвычайного указа, учреждающего инструмент SAFE, был обнародован президентом Никушором Даном. Конституционный суд Румынии отложил вынесение решения о законности этого указа до 18 июня", - сообщает радиостанция.
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Возражения против неконституционности этого указа, выдвинутые 53 парламентариями от трех оппозиционных партий ранее были отклонены Конституционным судом. Однако обращение председателя Палаты депутатов Сорина Гриндяну судьи все же решили рассмотреть. Политик утверждает, что проект постановления был изменен уже после того, как правительство Румынии было отправлено в отставку, что является незаконным. Гриндяну считает, что одобрение указа создает юридический конфликт конституционного характера между парламентом и правительством.
Еврокомиссия 16 января одобрила национальные планы обороны восьми государств Евросоюза в рамках программы перевооружения через кредитный инструмент SAFE, Румыния получит 16,6 миллиарда евро, большая часть этой суммы пойдет на перевооружение.
Программа SAFE (Security Action for Europe) - это новый экстренный финансовый инструмент Евросоюза, запущенный в мае 2025 года. Он предоставляет до 150 миллиардов евро льготных долгосрочных кредитов для поддержки совместных закупок военной техники и укрепления оборонно-промышленной базы ЕС.
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