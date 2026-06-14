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Путин и Трамп готовы продолжать работать по стабилизации вокруг Ирана - РИА Новости, 14.06.2026
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19:18 14.06.2026
Путин и Трамп готовы продолжать работать по стабилизации вокруг Ирана

Путин и Трамп отметили готовность дальше работать по стабилизации вокруг Ирана

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
  • Лидеры стран отметили готовность продолжать работу по стабилизации ситуации вокруг Ирана.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп отметили готовность продолжать работу по стабилизации ситуации вокруг Ирана, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Путин и Трамп в воскресенье провели телефонный разговор. Президент РФ поздравил американского лидера, которому 14 июня исполнилось 80 лет. Во время беседы Трамп выразил признательность за сделанные Россией предложения по поиску конструктивных развязок в ситуации вокруг Ирана.
"Отмечена готовность и далее работать в пользу стабилизации обстановки и решения глубинных вопросов, которым еще придется серьезно заняться", - сказал Ушаков журналистам.
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