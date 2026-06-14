Путин и Трамп готовы продолжать работать по стабилизации вокруг Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
- Лидеры стран отметили готовность продолжать работу по стабилизации ситуации вокруг Ирана.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп отметили готовность продолжать работу по стабилизации ситуации вокруг Ирана, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Отмечена готовность и далее работать в пользу стабилизации обстановки и решения глубинных вопросов, которым еще придется серьезно заняться", - сказал Ушаков журналистам.