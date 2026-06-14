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Путин в разговоре с Трампом выразил наилучшие пожелания его жене - РИА Новости, 14.06.2026
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19:02 14.06.2026
Путин в разговоре с Трампом выразил наилучшие пожелания его жене

Ушаков: Путин в разговоре с Трампом выразил наилучшие пожелания его жене Мелании

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом выразил наилучшие пожелания первой леди США Мелании.
  • Путин высоко оценил ее роль в работе по воссоединению российских и украинских детей с их семьями.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом выразил наилучшие пожелания первой леди США Мелании Трамп, оценил ее роль по воссоединению российских и украинских детей с семьями, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Президент РФ и президент США в воскресенье провели телефонный разговор. Американскому лидеру 14 июня исполнилось 80 лет.
"Владимир Путин, естественно, высказал наилучшие пожелания первой леди Мелании Трамп, высоко оценив ее роль в работе по воссоединению российских и украинских детей с их семьями", - сказал Ушаков журналистам.
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