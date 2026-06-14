Путин в разговоре с Трампом выразил наилучшие пожелания его жене

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом выразил наилучшие пожелания первой леди США Мелании Трамп, оценил ее роль по воссоединению российских и украинских детей с семьями, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.