Путин в разговоре с Трампом выразил наилучшие пожелания его жене

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом выразил наилучшие пожелания первой леди США Мелании.
- Путин высоко оценил ее роль в работе по воссоединению российских и украинских детей с их семьями.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом выразил наилучшие пожелания первой леди США Мелании Трамп, оценил ее роль по воссоединению российских и украинских детей с семьями, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Владимир Путин, естественно, высказал наилучшие пожелания первой леди Мелании Трамп, высоко оценив ее роль в работе по воссоединению российских и украинских детей с их семьями", - сказал Ушаков журналистам.