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Путин выразил уважение к способности Трампа добиваться целей - РИА Новости, 14.06.2026
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18:57 14.06.2026
Путин выразил уважение к способности Трампа добиваться целей

Ушаков: Путин выразил уважение к способности Трампа настойчиво добиваться целей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом выразил уважение его способности настойчиво добиваться своих целей.
  • Лидеры двух стран в воскресенье провели телефонный разговор, который стал 13-м по счету с момента переизбрания Трампа на должность президента США.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом выразил уважение его способности настойчиво добиваться своих целей, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Президент России (Владимир Путин - ред.) не скрывал свое уважение к бойцовским качествам (президента США - ред.) Дональда Трампа, способностью держать удар, успешно преодолевать препятствия и настойчиво добиваться своих целей", - сказал Ушаков журналистам.
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в воскресенье провели телефонный разговор. Американскому лидеру 14 июня исполнилось 80 лет.
Разговор стал 13 по счету с момента переизбрания Трампа на должность президента США. Предыдущий телефонный разговор состоялся 29 апреля. Он продолжался более полутора часов и прошел в дружеском ключе, был откровенным и деловым, сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Лидеры государств тогда обсудили ситуацию вокруг Ирана, вопросы украинского урегулирования и идею перемирия на период празднования Дня Победы. Кроме того, во время разговора 29 апреля обсуждались российско-американские отношения, в том числе говорилось о больших перспективах взаимовыгодных проектов в экономике и энергетике.
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