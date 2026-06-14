Путин выразил уважение к способности Трампа добиваться целей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом выразил уважение его способности настойчиво добиваться своих целей.
- Лидеры двух стран в воскресенье провели телефонный разговор, который стал 13-м по счету с момента переизбрания Трампа на должность президента США.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом выразил уважение его способности настойчиво добиваться своих целей, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Президент России (Владимир Путин - ред.) не скрывал свое уважение к бойцовским качествам (президента США - ред.) Дональда Трампа, способностью держать удар, успешно преодолевать препятствия и настойчиво добиваться своих целей", - сказал Ушаков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в воскресенье провели телефонный разговор. Американскому лидеру 14 июня исполнилось 80 лет.
Разговор стал 13 по счету с момента переизбрания Трампа на должность президента США. Предыдущий телефонный разговор состоялся 29 апреля. Он продолжался более полутора часов и прошел в дружеском ключе, был откровенным и деловым, сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Лидеры государств тогда обсудили ситуацию вокруг Ирана, вопросы украинского урегулирования и идею перемирия на период празднования Дня Победы. Кроме того, во время разговора 29 апреля обсуждались российско-американские отношения, в том числе говорилось о больших перспективах взаимовыгодных проектов в экономике и энергетике.