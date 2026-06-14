Общение Путина и Трампа было неформальным, сообщил Ушаков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
- Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что общение было неформальным и не без юмора.
- Президенты обсудили ситуацию вокруг Ирана, вопросы украинского урегулирования, идею перемирия на период празднования Дня Победы и российско-американские отношения.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Общение президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа было неформальным и не без юмора, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в воскресенье провели телефонный разговор. Американскому лидеру 14 июня исполнилось 80 лет.
Ушаков рассказал о разговоре Путина и Трампа
Вчера, 18:48
"Вновь обращу внимание на то, что общение проходило неформально, я бы сказал, не без доли юмора", - сказал Ушаков журналистам.
Разговор стал 13 по счету с момента переизбрания Трампа на должность президента США. Предыдущий телефонный разговор состоялся 29 апреля. Он продолжался более полутора часов и прошел в дружеском ключе, был откровенным и деловым, сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Лидеры государств тогда обсудили ситуацию вокруг Ирана, вопросы украинского урегулирования и идею перемирия на период празднования Дня Победы. Кроме того, во время разговора 29 апреля обсуждались российско-американские отношения, в том числе говорилось о больших перспективах взаимовыгодных проектов в экономике и энергетике.