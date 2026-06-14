Общение Путина и Трампа было неформальным, сообщил Ушаков

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Общение президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа было неформальным и не без юмора, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Разговор стал 13 по счету с момента переизбрания Трампа на должность президента США. Предыдущий телефонный разговор состоялся 29 апреля. Он продолжался более полутора часов и прошел в дружеском ключе, был откровенным и деловым, сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков.