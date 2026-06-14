Путин и Трамп обсудили возможные контакты представителей России и США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
- В ходе разговора лидеры обсудили возможные контакты представителей России и США.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп обсудили возможные контакты представителей России и США, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Президент Трамп выслушал не только добрые слова и пожелания, но лидеры, конечно, обсудили также ключевые темы нынешней международной ситуации, вопросы развития двухсторонних российско-американских отношений, возможные контакты представителей с обеих сторон", - сказал Ушаков журналистам.