Путин провел телефонный разговор с Трампом

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин поздравил Трампа с 80-летием во время телефонного разговора.

Лидеры России и США обсудили двусторонние отношения, ближайший визит Уиткоффа и Кушнера в Россию, конфликт на Украине и ситуацию вокруг Ирана.

Они отметили, что удары ВСУ по гражданским объектам мешают мирному урегулированию.

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом поздравил его с 80-летием, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

« "Президент России не скрывал свое уважение к бойцовским качествам Дональда Трампа, способности держать удар, успешно преодолевать препятствия и настойчиво добиваться своих целей", — сказал он.

Беседа была неформальной и продлилась около часа. Трамп был тронут поздравлением и отметил, что Путин был первым из глав иностранных государств, кто позвонил в Белый дом, добавил Ушаков.

Лидеры обсудили двусторонние отношения, скорый визит спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в Россию и конфликт на Украине.

« "Трамп вновь акцентировал необходимость прекращения военных действий. Он заявил, что готов воздействовать и на европейских партнеров, и на Киев, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите "Семерки", — рассказал представитель Кремля.

Путин и Трамп также отметили, что недавние удары ВСУ по гражданским объектам в России мешают процессу мирного урегулирования.

Кроме того, собеседники затронули вопросы, связанные с ситуацией вокруг Ирана. Глава Белого дома сообщил, что сделка с Тегераном близка, но путь к ней был тернистый.

« "С нашей стороны высказывалось удовлетворение тем, что конфликт, который был способен поджечь весь регион и не только, удается, судя по всему, купировать", — сказал Ушаков.

Разговор российского и американского лидеров стал 13-м с момента избрания Трампа на пост президента США на второй срок. До этого они общались по телефону 29 апреля.