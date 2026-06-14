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Путин провел телефонный разговор с Трампом - РИА Новости, 14.06.2026
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18:46 14.06.2026 (обновлено: 20:00 14.06.2026)
Путин провел телефонный разговор с Трампом

Путин поздравил Трампа с 80-летием

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поздравил Трампа с 80-летием во время телефонного разговора.
  • Лидеры России и США обсудили двусторонние отношения, ближайший визит Уиткоффа и Кушнера в Россию, конфликт на Украине и ситуацию вокруг Ирана.
  • Они отметили, что удары ВСУ по гражданским объектам мешают мирному урегулированию.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом поздравил его с 80-летием, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
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"Президент России не скрывал свое уважение к бойцовским качествам Дональда Трампа, способности держать удар, успешно преодолевать препятствия и настойчиво добиваться своих целей", — сказал он.

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Беседа была неформальной и продлилась около часа. Трамп был тронут поздравлением и отметил, что Путин был первым из глав иностранных государств, кто позвонил в Белый дом, добавил Ушаков.
Лидеры обсудили двусторонние отношения, скорый визит спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в Россию и конфликт на Украине.
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"Трамп вновь акцентировал необходимость прекращения военных действий. Он заявил, что готов воздействовать и на европейских партнеров, и на Киев, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите "Семерки", — рассказал представитель Кремля.

Путин и Трамп также отметили, что недавние удары ВСУ по гражданским объектам в России мешают процессу мирного урегулирования.
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Кроме того, собеседники затронули вопросы, связанные с ситуацией вокруг Ирана. Глава Белого дома сообщил, что сделка с Тегераном близка, но путь к ней был тернистый.
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"С нашей стороны высказывалось удовлетворение тем, что конфликт, который был способен поджечь весь регион и не только, удается, судя по всему, купировать", — сказал Ушаков.
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Разговор российского и американского лидеров стал 13-м с момента избрания Трампа на пост президента США на второй срок. До этого они общались по телефону 29 апреля.
В поздравительной телеграмме Путин выразил уверенность, что вместе они могли бы придать новое качество отношениям между Москвой и Вашингтоном и сделать многое для безопасности в мире. Он также назвал Трампа ярким и незаурядным человеком и политиком.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
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