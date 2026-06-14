Пушков рассказал, зачем демократам в США нужна резолюция по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ Палата представителей США приняла резолюцию, ограничивающую право президента Дональда Трампа вести операцию против Ирана дольше 60 дней без согласования конгресса.

По мнению Алексея Пушкова, резолюция связана не столько с оппозицией войне, сколько с распределением полномочий между ветвями власти в США.

Пушков считает, что демократы видят в голосовании за ограничение полномочий Трампа заявку на возвращение на политическую сцену в качестве влиятельной силы перед предстоящими выборами.

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Принятая палатой представителей США резолюция об ограничении права президента Дональда Трампа вести военную операцию против Ирана связана не столько с оппозицией самой войне, сколько с внутриполитической борьбой за распределение полномочий между ветвями власти, заявил в интервью РИА Новости председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Палата представителей США 4 июня приняла резолюцию, которая ограничивает право американского лидера вести операцию против Ирана дольше 60 дней без согласования конгресса. Глава Белого дома назвал ее непатриотичной.

"Речь идет о реальном конфликте ветвей власти, но он связан не столько с оппозицией палаты представителей по отношению к военным действиям против Ирана, сколько с распределением полномочий в Соединенных Штатах Америки", - сказал Пушков

Он отметил, что срок в 60 дней истек, поэтому палата представителей и хочет иметь больший контроль над администрацией.

"Таким путем законодательная ветвь власти утверждает себя по отношению к власти исполнительной. Да, в конгрессе есть противники войны в Иране, но те же республиканцы, которые поддерживают Трампа - а они в большинстве сейчас в палате представителей - за это проголосовали для того, чтобы показать значимость конгресса в вопросе войны и мира. Это их послание президенту: без конгресса он не должен принимать решения о продолжении военных действий. Поэтому усматривать здесь широкую оппозицию войне в Иране, на мой взгляд, не стоит, хотя элементы оппозиции присутствуют", - добавил сенатор.

Говоря о демократах, которых в настоящее время в конгрессе меньшинство, Пушков отметил, что они готовятся к ноябрьским выборам 2026 года и собираются забирать палату. По его мнению, демократы настроены серьезно, они готовятся к президентским выборам 2028 года, надеясь одолеть республиканского кандидата.