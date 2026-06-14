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Пушков рассказал, зачем демократам в США нужна резолюция по Ирану - РИА Новости, 14.06.2026
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15:16 14.06.2026 (обновлено: 16:34 14.06.2026)
Пушков рассказал, зачем демократам в США нужна резолюция по Ирану

Пушков: резолюция по Ирану нужна демократам в США для возвращения влияния

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Алексей Пушков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Палата представителей США приняла резолюцию, ограничивающую право президента Дональда Трампа вести операцию против Ирана дольше 60 дней без согласования конгресса.
  • По мнению Алексея Пушкова, резолюция связана не столько с оппозицией войне, сколько с распределением полномочий между ветвями власти в США.
  • Пушков считает, что демократы видят в голосовании за ограничение полномочий Трампа заявку на возвращение на политическую сцену в качестве влиятельной силы перед предстоящими выборами.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Принятая палатой представителей США резолюция об ограничении права президента Дональда Трампа вести военную операцию против Ирана связана не столько с оппозицией самой войне, сколько с внутриполитической борьбой за распределение полномочий между ветвями власти, заявил в интервью РИА Новости председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Палата представителей США 4 июня приняла резолюцию, которая ограничивает право американского лидера вести операцию против Ирана дольше 60 дней без согласования конгресса. Глава Белого дома назвал ее непатриотичной.
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"Речь идет о реальном конфликте ветвей власти, но он связан не столько с оппозицией палаты представителей по отношению к военным действиям против Ирана, сколько с распределением полномочий в Соединенных Штатах Америки", - сказал Пушков.
Он отметил, что срок в 60 дней истек, поэтому палата представителей и хочет иметь больший контроль над администрацией.
"Таким путем законодательная ветвь власти утверждает себя по отношению к власти исполнительной. Да, в конгрессе есть противники войны в Иране, но те же республиканцы, которые поддерживают Трампа - а они в большинстве сейчас в палате представителей - за это проголосовали для того, чтобы показать значимость конгресса в вопросе войны и мира. Это их послание президенту: без конгресса он не должен принимать решения о продолжении военных действий. Поэтому усматривать здесь широкую оппозицию войне в Иране, на мой взгляд, не стоит, хотя элементы оппозиции присутствуют", - добавил сенатор.
Говоря о демократах, которых в настоящее время в конгрессе меньшинство, Пушков отметил, что они готовятся к ноябрьским выборам 2026 года и собираются забирать палату. По его мнению, демократы настроены серьезно, они готовятся к президентским выборам 2028 года, надеясь одолеть республиканского кандидата.
"Для демократов это подготовка к будущим выборам. Сейчас они ограничивают президента, а потом получают контроль в результате выборов над палатой представителей. Тогда палата перейдет в оппозицию президенту, поскольку, по их расчетам, большинство будет у демократической партии. Так что для них голосование за ограничение полномочий Трампа - это важная заявка на возвращение демократов на политическую сцену в качестве влиятельной силы", - подытожил сенатор.
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В миреИранСШААлексей ПушковДональд ТрампСовет Федерации РФ
 
 
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