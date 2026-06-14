В центре Нью-Йорка перекрыли движение после победы "Никс"

НЬЮ-ЙОРК, 14 июн – РИА Новости. Фанаты “Нью-Йорк Никс” вскоре после победы своей команды в финале Национальной баскетбольной ассоциации полностью перекрыли движение в центре Нью-Йорка, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Многочисленные группы болельщиков вскоре после победы своей команды в финале НБА полностью перекрыли движение в центре города на Пятой и Шестой авеню. Фанаты вышли на проезжую часть, скандируя название команды.

Всего "Нью-Йорк" восемь раз выходил в финал НБА и дважды становился чемпионом лиги - в 1970 и 1973 годах. "Сан-Антонио" шесть раз выходил в финал лиги и пять раз выигрывал главный трофей сезона - в 1999, 2003, 2005, 2007 и 2014 годах.