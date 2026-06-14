Рейтинг@Mail.ru
В центре Нью-Йорка перекрыли движение после победы "Никс" - РИА Новости Спорт, 14.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
07:25 14.06.2026
В центре Нью-Йорка перекрыли движение после победы "Никс"

Жители Нью-Йорка перекрыли движение в центре города после победы "Никс"

© AP Photo / Stefan JeremiahФанаты "Нью-Йорк Никс" празднуют первое за 53 года чемпионство команды в НБА после победы клуба в пятом матче серии финала над "Сан-Антонио"
Фанаты Нью-Йорк Никс празднуют первое за 53 года чемпионство команды в НБА после победы клуба в пятом матче серии финала над Сан-Антонио - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© AP Photo / Stefan Jeremiah
Фанаты "Нью-Йорк Никс" празднуют первое за 53 года чемпионство команды в НБА после победы клуба в пятом матче серии финала над "Сан-Антонио"
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Нью-Йорк Никс» стал чемпионом НБА, обыграв «Сан-Антонио Сперс» в финале.
  • Болельщики «Нью-Йорк Никс» после победы команды в финале НБА перекрыли движение в центре Нью-Йорка на Пятой и Шестой авеню.
НЬЮ-ЙОРК, 14 июн – РИА Новости. Фанаты “Нью-Йорк Никс” вскоре после победы своей команды в финале Национальной баскетбольной ассоциации полностью перекрыли движение в центре Нью-Йорка, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Нью-Йорк Никс” ранее обыграл "Сан-Антонио Сперс" и стал чемпионом НБА.
Многочисленные группы болельщиков вскоре после победы своей команды в финале НБА полностью перекрыли движение в центре города на Пятой и Шестой авеню. Фанаты вышли на проезжую часть, скандируя название команды.
Всего "Нью-Йорк" восемь раз выходил в финал НБА и дважды становился чемпионом лиги - в 1970 и 1973 годах. "Сан-Антонио" шесть раз выходил в финал лиги и пять раз выигрывал главный трофей сезона - в 1999, 2003, 2005, 2007 и 2014 годах.
Джейлен Брансон - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
Назван самый ценный игрок финала плей-офф НБА
Вчера, 07:22
 
БаскетболСпортНью-Йорк (город)Нью-Йорк НиксСан-Антонио СпёрсНБА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Блинкова
    А. Бондарь
    566
    722
  • Футбол
    Завершен
    Германия
    Кюрасао
    7
    1
  • Футбол
    Завершен
    Нидерланды
    Япония
    2
    2
  • Футбол
    1-й тайм
    Кот-д’Ивуар
    Эквадор
    0
    0
  • Футбол
    15.06 05:00
    Швеция
    Тунис
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала