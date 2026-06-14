В Петербурге три человека пострадали в массовом ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей.
- Предварительно, пострадали три человека: двое мужчин и девятилетняя девочка, они получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн – РИА Новости. Массовое ДТП с участием пяти автомобилей произошло в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, пострадали, предварительно, три человека, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно Telegram-каналу ведомства, на 41-м километре внешнего кольца кольцевой автодороги (КАД) водитель Volvo, не выдержав дистанцию, столкнулся с Lada, которая столкнулась с автомобилем Mitsubishi, затем столкнувшимся с Nissan. Volvo также столкнулся с автомобилем Haval.
"По предварительной информации, в результате ДТП пострадали три человека: двое мужчин в возрасте 65 и 54 лет, а также девятилетняя девочка. Они получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы", – говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.