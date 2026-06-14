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В Петербурге три человека пострадали в массовом ДТП - РИА Новости, 14.06.2026
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17:44 14.06.2026
В Петербурге три человека пострадали в массовом ДТП

В Петербурге три человека пострадали в ДТП с пятью машинами

© Фото : Петербургская полиция/TelegramПоследствия массового ДТП с участием пяти автомобилей на КАД в Санкт-Петербурге
Последствия массового ДТП с участием пяти автомобилей на КАД в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© Фото : Петербургская полиция/Telegram
Последствия массового ДТП с участием пяти автомобилей на КАД в Санкт-Петербурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей.
  • Предварительно, пострадали три человека: двое мужчин и девятилетняя девочка, они получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн – РИА Новости. Массовое ДТП с участием пяти автомобилей произошло в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, пострадали, предварительно, три человека, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно Telegram-каналу ведомства, на 41-м километре внешнего кольца кольцевой автодороги (КАД) водитель Volvo, не выдержав дистанцию, столкнулся с Lada, которая столкнулась с автомобилем Mitsubishi, затем столкнувшимся с Nissan. Volvo также столкнулся с автомобилем Haval.
"По предварительной информации, в результате ДТП пострадали три человека: двое мужчин в возрасте 65 и 54 лет, а также девятилетняя девочка. Они получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы", – говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
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ПроисшествияКрасногвардейский районСанкт-ПетербургМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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