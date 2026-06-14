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Назван самый ценный игрок финала плей-офф НБА - РИА Новости Спорт, 14.06.2026
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Баскетбол
 
07:22 14.06.2026
Назван самый ценный игрок финала плей-офф НБА

Брансон стал самым ценным игроком финала плей-офф НБА

© Фото : Соцсети спортсменаДжейлен Брансон
Джейлен Брансон - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© Фото : Соцсети спортсмена
Джейлен Брансон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Джейлен Брансон признан самым ценным игроком финальной серии плей-офф НБА.
  • «Нью-Йорк Никс» обыграли «Сан-Антонио Сперс» в пятом матче финальной серии и впервые с 1973 года стали чемпионами НБА.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Американский разыгрывающий "Нью-Йорк Никс" Джейлен Брансон признан самым ценным игроком финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает лига в соцсети Х.
Баскетболисты "Никс" обыграли "Сан-Антонио Сперс" в пятом матче финальной серии плей-офф и стали чемпионами НБА. В решающей игре Брансон набрал больше всех очков (45), сделал 3 подбора и 3 передачи.
В среднем в серии 29-летний американец набирал 32,6 очка, делал 4,2 подбора и 4,6 передачи.
"Никс" одержали победу в серии со счетом 4-1 и впервые с 1973 года и в третий раз в своей истории стали чемпионами НБА. Команда из Нью-Йорка играла в финале впервые с 1999 года, тогда они по итогам пяти матчей серии проиграли "Сан-Антонио" (1-4).
Фанаты Нью-Йорк Никс празднуют первое за 53 года чемпионство команды в НБА после победы клуба в пятом матче серии финала над Сан-Антонио - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
Нью-Йорк отмечает чемпионство местной команды в НБА
Вчера, 06:58
 
БаскетболСпортНью-Йорк (город)Джейлен БрансонНью-Йорк НиксСан-Антонио СпёрсНБА
 
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