Назван самый ценный игрок финала плей-офф НБА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Джейлен Брансон признан самым ценным игроком финальной серии плей-офф НБА.
- «Нью-Йорк Никс» обыграли «Сан-Антонио Сперс» в пятом матче финальной серии и впервые с 1973 года стали чемпионами НБА.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Американский разыгрывающий "Нью-Йорк Никс" Джейлен Брансон признан самым ценным игроком финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает лига в соцсети Х.
Баскетболисты "Никс" обыграли "Сан-Антонио Сперс" в пятом матче финальной серии плей-офф и стали чемпионами НБА. В решающей игре Брансон набрал больше всех очков (45), сделал 3 подбора и 3 передачи.
В среднем в серии 29-летний американец набирал 32,6 очка, делал 4,2 подбора и 4,6 передачи.
"Никс" одержали победу в серии со счетом 4-1 и впервые с 1973 года и в третий раз в своей истории стали чемпионами НБА. Команда из Нью-Йорка играла в финале впервые с 1999 года, тогда они по итогам пяти матчей серии проиграли "Сан-Антонио" (1-4).