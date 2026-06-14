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"Нью-Йорк Никс" впервые за 53 года стал чемпионом НБА - РИА Новости Спорт, 14.06.2026
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Баскетбол
 
07:16 14.06.2026 (обновлено: 07:21 14.06.2026)
"Нью-Йорк Никс" впервые за 53 года стал чемпионом НБА

"Нью-Йорк" обыграл "Сан-Антонио" и стал чемпионом НБА

© AP Photo / Ross D. FranklinИгроки "Нью-Йорк Никс" празднуют победу над "Сан-Антонио" в финале НБА
Игроки Нью-Йорк Никс празднуют победу над Сан-Антонио в финале НБА - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© AP Photo / Ross D. Franklin
Игроки "Нью-Йорк Никс" празднуют победу над "Сан-Антонио" в финале НБА
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Нью-Йорк Никс» победил «Сан-Антонио Сперс» в пятом матче финальной серии НБА со счетом 94:90 и стал победителем турнира.
  • Джейлен Брансон из «Нью-Йорка» набрал больше всех очков (45), а дабл-дабл оформил Джош Харт (13 очков, 11 подборов).
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Клуб "Нью-Йорк Никс" на выезде одержал победу над "Сан-Антонио Сперс" в пятом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и стал победителем турнира.
Встреча прошла в Сан-Антонио и завершилась победой гостей со счетом 94:90 (13:23, 24:19, 28:30, 29:18). В составе "Нью-Йорка" больше всех очков набрал Джейлен Брансон (45), также дабл-дабл в активе Джоша Харта (13 очков, 11 подборов). У "Сан-Антонио" самым результативным стал Дилан Харпер (25 очков), также дабл-дабл оформил Виктор Вембаньяма (19 очков, 14 подборов).
"Никс" одержали победу в серии со счетом 4-1 и впервые с 1973 года и третий раз в своей истории стали чемпионами НБА. Команда из Нью-Йорка играла в финале впервые с 1999 года, тогда они по итогам пяти матчей серии проиграли "Сан-Антонио" (1-4). "Сан-Антонио" семь раз выходил в финал лиги и пять раз выигрывал главный трофей сезона - в 1999, 2003, 2005, 2007 и 2014 годах.
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