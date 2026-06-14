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Нью-Йорк отмечает чемпионство местной команды в НБА - РИА Новости Спорт, 14.06.2026
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Баскетбол
 
06:58 14.06.2026 (обновлено: 07:20 14.06.2026)
Нью-Йорк отмечает чемпионство местной команды в НБА

Десятки тысяч человек отмечают победу "Нью-Йорк Никс" в НБА

© AP Photo / Stefan JeremiahФанаты "Нью-Йорк Никс" празднуют первое за 53 года чемпионство команды в НБА после победы клуба в пятом матче серии финала над "Сан-Антонио"
Фанаты Нью-Йорк Никс празднуют первое за 53 года чемпионство команды в НБА после победы клуба в пятом матче серии финала над Сан-Антонио - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© AP Photo / Stefan Jeremiah
Фанаты "Нью-Йорк Никс" празднуют первое за 53 года чемпионство команды в НБА после победы клуба в пятом матче серии финала над "Сан-Антонио"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Нью-Йорк Никс» стал чемпионом НБА, обыграв «Сан-Антонио Сперс».
  • Десятки тысяч человек вышли на улицы Нью-Йорка, чтобы отметить чемпионство «Нью-Йорк Никс», и блокируют движение транспорта.
НЬЮ-ЙОРК, 14 июн - РИА Новости. Десятки тысяч человек вышли на улицы Нью-Йорка отмечать чемпионство "Нью-Йорк Никс" в НБА, пришедшие используют пиротехнику и запрыгивают на машины, передает корреспондент РИА Новости.
"Нью-Йорк Никс" ранее обыграл "Сан-Антонио Сперс" и стал чемпионом НБА.
Улицы нью-йоркского Манхеттена рядом с Мэдисон-сквер-гарден (домашний стадион команды) забиты под завязку, десятки тысяч человек отмечают победу команды.
Пришедшие запускают фейерверки, взбираются на машины и блокируют движение транспорта.
Всего "Нью-Йорк" восемь раз выходил в финал НБА и дважды становился чемпионом лиги - в 1970 и 1973 годах. "Сан-Антонио" шесть раз выходил в финал лиги и пять раз выигрывал главный трофей сезона - в 1999, 2003, 2005, 2007 и 2014 годах.
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