Нью-Йорк отмечает чемпионство местной команды в НБА

НЬЮ-ЙОРК, 14 июн - РИА Новости. Десятки тысяч человек вышли на улицы Нью-Йорка отмечать чемпионство "Нью-Йорк Никс" в НБА, пришедшие используют пиротехнику и запрыгивают на машины, передает корреспондент РИА Новости.

Улицы нью-йоркского Манхеттена рядом с Мэдисон-сквер-гарден (домашний стадион команды) забиты под завязку, десятки тысяч человек отмечают победу команды.

Всего "Нью-Йорк" восемь раз выходил в финал НБА и дважды становился чемпионом лиги - в 1970 и 1973 годах. "Сан-Антонио" шесть раз выходил в финал лиги и пять раз выигрывал главный трофей сезона - в 1999, 2003, 2005, 2007 и 2014 годах.