Нью-Йорк отмечает чемпионство местной команды в НБА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Нью-Йорк Никс» стал чемпионом НБА, обыграв «Сан-Антонио Сперс».
- Десятки тысяч человек вышли на улицы Нью-Йорка, чтобы отметить чемпионство «Нью-Йорк Никс», и блокируют движение транспорта.
НЬЮ-ЙОРК, 14 июн - РИА Новости. Десятки тысяч человек вышли на улицы Нью-Йорка отмечать чемпионство "Нью-Йорк Никс" в НБА, пришедшие используют пиротехнику и запрыгивают на машины, передает корреспондент РИА Новости.
"Нью-Йорк Никс" ранее обыграл "Сан-Антонио Сперс" и стал чемпионом НБА.
Улицы нью-йоркского Манхеттена рядом с Мэдисон-сквер-гарден (домашний стадион команды) забиты под завязку, десятки тысяч человек отмечают победу команды.
Пришедшие запускают фейерверки, взбираются на машины и блокируют движение транспорта.
Всего "Нью-Йорк" восемь раз выходил в финал НБА и дважды становился чемпионом лиги - в 1970 и 1973 годах. "Сан-Антонио" шесть раз выходил в финал лиги и пять раз выигрывал главный трофей сезона - в 1999, 2003, 2005, 2007 и 2014 годах.