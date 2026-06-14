Краткий пересказ от РИА ИИ Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани получил бесплатные эксклюзивные билеты на несколько матчей чемпионата мира по футболу.

Посещение матчей мэром обусловлено его контрактными обязательствами перед Комитетом по проведению чемпионата мира 2026 года.

Зохран Мамдани посетил субботнюю игру Бразилии против Марокко в сопровождении супруги, которая приобрела билет самостоятельно.

ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани получил бесплатно эксклюзивные билеты на несколько матчей чемпионата мира по футболу, сообщает газета New York Post со ссылкой на его представителей.

Пресс-секретарь мэра Дора Пекеч подтвердила изданию, что Мамдани получил эксклюзивные билеты на несколько матчей чемпионата мира по футболу бесплатно, настаивая при этом, что все было сделано легально.

« "Учитывая уникальный характер чемпионата мира и исключительную возможность для Нью-Йорка стать принимающим городом, мэр посетит отдельные матчи на стадионе MetLife в своем официальном статусе, чтобы выполнять функции главы города-организатора", – заявила Пекеч.

Пресс-секретарь добавила, что у Мамдани есть контрактные обязательства по посещению матчей перед Комитетом по проведению чемпионата мира 2026 года в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Согласно договоренностям, он был обязан посетить и субботнюю игру Бразилии против Марокко, где его сопровождала супруга Рама Дуваджи, которая приобрела билет самостоятельно.