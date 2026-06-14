СМИ: мэр Нью-Йорка бесплатно получил эксклюзивные билеты на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани получил бесплатные эксклюзивные билеты на несколько матчей чемпионата мира по футболу.
- Посещение матчей мэром обусловлено его контрактными обязательствами перед Комитетом по проведению чемпионата мира 2026 года.
- Зохран Мамдани посетил субботнюю игру Бразилии против Марокко в сопровождении супруги, которая приобрела билет самостоятельно.
ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани получил бесплатно эксклюзивные билеты на несколько матчей чемпионата мира по футболу, сообщает газета New York Post со ссылкой на его представителей.
Пресс-секретарь мэра Дора Пекеч подтвердила изданию, что Мамдани получил эксклюзивные билеты на несколько матчей чемпионата мира по футболу бесплатно, настаивая при этом, что все было сделано легально.
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"Учитывая уникальный характер чемпионата мира и исключительную возможность для Нью-Йорка стать принимающим городом, мэр посетит отдельные матчи на стадионе MetLife в своем официальном статусе, чтобы выполнять функции главы города-организатора", – заявила Пекеч.
Пресс-секретарь добавила, что у Мамдани есть контрактные обязательства по посещению матчей перед Комитетом по проведению чемпионата мира 2026 года в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Согласно договоренностям, он был обязан посетить и субботнюю игру Бразилии против Марокко, где его сопровождала супруга Рама Дуваджи, которая приобрела билет самостоятельно.
Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.