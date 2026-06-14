На матче Бразилии и Марокко пустуют около двух тысяч мест

Краткий пересказ от РИА ИИ На стадионе MetLife в Ист-Ратерфорде проходит матч между национальными сборными Бразилии и Марокко.

Вместимость стадиона составляет 82,5 тысячи мест, но на матче присутствуют 80 тысяч 663 человека.

Почти две тысячи мест на стадионе остаются пустыми во время матча.

ИСТ-РАТЕРФОРД (ШТАТ НЬЮ-ДЖЕРСИ), 14 июн - РИА Новости. Почти 2 тысячи кресел оказались пустыми на спортивной арене в штате Нью-Джерси, где проходит матч между национальными сборными Бразилии и Марокко в рамках группового этапа Чемпионата мира по футболу, передает корреспондент РИА Новости со стадиона.

До начала игры можно было наблюдать множество пустых трибун, которые оставались незаполненными до последних минут перед стартом.

В ходе второго тайма организаторы сообщили, что в настоящее время на стадионе находятся 80 тысяч 663 человека. При этом вместимость стадиона MetLife в Ист-Ратерфорде составляет 82,5 тысячи мест согласно официальным данным арены.

Марокко. Таким образом, почти две тысячи мест оказались пустующими на время матча Бразилии