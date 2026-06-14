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На матче Бразилии и Марокко пустуют около двух тысяч мест - РИА Новости Спорт, 14.06.2026
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03:08 14.06.2026
На матче Бразилии и Марокко пустуют около двух тысяч мест

Почти две тысячи кресел оказались пустыми на матче Бразилии и Мексики

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На стадионе MetLife в Ист-Ратерфорде проходит матч между национальными сборными Бразилии и Марокко.
  • Вместимость стадиона составляет 82,5 тысячи мест, но на матче присутствуют 80 тысяч 663 человека.
  • Почти две тысячи мест на стадионе остаются пустыми во время матча.
ИСТ-РАТЕРФОРД (ШТАТ НЬЮ-ДЖЕРСИ), 14 июн - РИА Новости. Почти 2 тысячи кресел оказались пустыми на спортивной арене в штате Нью-Джерси, где проходит матч между национальными сборными Бразилии и Марокко в рамках группового этапа Чемпионата мира по футболу, передает корреспондент РИА Новости со стадиона.
До начала игры можно было наблюдать множество пустых трибун, которые оставались незаполненными до последних минут перед стартом.
В ходе второго тайма организаторы сообщили, что в настоящее время на стадионе находятся 80 тысяч 663 человека. При этом вместимость стадиона MetLife в Ист-Ратерфорде составляет 82,5 тысячи мест согласно официальным данным арены.
Таким образом, почти две тысячи мест оказались пустующими на время матча Бразилии и Марокко.
Несмотря на то, что к началу состязания болельщики заполнили большую часть кресел, некоторые так и остались пустовать в различных частях арены, включая как премиальные зоны, так и обычные места.
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