Краткий пересказ от РИА ИИ
- На стадионе MetLife в Ист-Ратерфорде проходит матч между национальными сборными Бразилии и Марокко.
- Вместимость стадиона составляет 82,5 тысячи мест, но на матче присутствуют 80 тысяч 663 человека.
- Почти две тысячи мест на стадионе остаются пустыми во время матча.
ИСТ-РАТЕРФОРД (ШТАТ НЬЮ-ДЖЕРСИ), 14 июн - РИА Новости. Почти 2 тысячи кресел оказались пустыми на спортивной арене в штате Нью-Джерси, где проходит матч между национальными сборными Бразилии и Марокко в рамках группового этапа Чемпионата мира по футболу, передает корреспондент РИА Новости со стадиона.
До начала игры можно было наблюдать множество пустых трибун, которые оставались незаполненными до последних минут перед стартом.
В ходе второго тайма организаторы сообщили, что в настоящее время на стадионе находятся 80 тысяч 663 человека. При этом вместимость стадиона MetLife в Ист-Ратерфорде составляет 82,5 тысячи мест согласно официальным данным арены.
Несмотря на то, что к началу состязания болельщики заполнили большую часть кресел, некоторые так и остались пустовать в различных частях арены, включая как премиальные зоны, так и обычные места.