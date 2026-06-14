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В Ленинградской области один человек погиб в ДТП со сбитым лосем - РИА Новости, 14.06.2026
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14:00 14.06.2026 (обновлено: 15:03 14.06.2026)
В Ленинградской области один человек погиб в ДТП со сбитым лосем

МВД: в Ленинградской области один человек погиб в ДТП со сбитым лосем

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ленинградской области на 144-м километре трассы "Кола" водитель Renault Duster сбил лося и вышел из автомобиля, не выставив знак аварийной остановки.
  • Ехавший следом автомобиль Haval сначала наехал на сбитого лося, а затем протаранил Renault Duster, который и задавил своего водителя.
  • Тот умер на месте, а водитель и пассажир Haval были госпитализированы в состоянии средней тяжести.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Водитель, сбивший лося в Ленинградской области и вышедший после этого из автомобиля, погиб под колесами собственной иномарки, когда в нее врезалась другая машина, водитель и пассажир которой при этом получили травмы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно сообщению в Telegram-канале ведомства, в субботу ночью на 144-м километре трассы "Кола" сбивший лося водитель Renault Duster вышел из автомобиля, не выставив знак аварийной остановки.
«
"В это время водитель автомобиля Haval совершил наезд сначала на ранее сбитого лося, а затем на аварийно остановившийся автомобиль Renault Duster с последующим наездом данного автомобиля на его водителя", - рассказали в ГУМВД.
Как отмечается, в результате ДТП 74-летний водитель Renault скончался на месте происшествия, водитель и пассажир Haval в состоянии средней тяжести госпитализированы.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в пресс-службе.
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