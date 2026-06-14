"Привел домой и спустил в подвал". Странная история любви Йоханнеса Клебо

Они познакомились девять лет назад и до сих пор официально не женаты. Эта девушка буквально свела с ума лучшего лыжника в истории. Но Йоханнес Клебо почему-то не торопится не только заводить детей, но и связывать себя узами брака. РИА Новости Спорт рассказывает историю любви 11-кратного олимпийского чемпиона и сногсшибательной студентки из Тронхейма.

"Она была крепким орешком. Мне пришлось напрячься, чтобы заполучить ее", - признавался Клебо, рассказывая о том, как пытался завоевать сердце знойной красотки. Пернилла Десвик училась на инженера-строителя, но по-настоящему нашла себя в дизайне. Она всерьез увлеклась социальными сетями и со временем начала работать с цифровым контентом для крупных норвежских брендов.

Избегал слухов и скрывал отношения

Знакомство Йоханнеса с Перниллой можно с уверенностью отнести к нестандартным. Да, общение началось, как это часто бывает, в социальных сетях. Лайк под одной из фотографий перерос в переписку. А вот рассказ лыжника о первом свидании удивил многих. К тому моменту он уже обрел всемирную известность, поэтому старался скрывать личную жизнь от посторонних глаз. Поэтому на первое свидание пригласил девушку… К себе домой. Пернилла, мягко говоря, была ошарашена. Но все же дала согласие.

"У меня как раз был прорыв в лыжной карьере, поэтому осторожничал. Чтобы не давать повод для слухов о том, что я с кем-то встречаюсь. Так что ей настолько не повезло, что пришлось идти прямо ко мне домой. И первыми, кого она там встретила, оказались мама и папа. А еще брату с сестрой обязательно нужно было зайти и посмотреть, кто там пришел в гости", рассказывал Клебо в подкасте у Иды Фладен.

© Фото : социальные сети Перниллы Десвик Пернилла Десвик © Фото : социальные сети Перниллы Десвик Пернилла Десвик

Чтобы спрятаться от лишних глаз, пара спустилась в подвал, где был оборудован домашний кинотеатр. Таким образом, на первой встрече она познакомилась не только с молодым человеком, но и с его семьей. Пернилла не раз признавалась, что ее покорило чувство юмора и искорка в глазах Йоханнеса. Хотя и не сразу раскрылась настойчивому поклоннику. Сам Клебо, не стесняясь, признавался, что поначалу он был не столь интересен девушке, как она ему: "Мне пришлось постараться, чтобы завоевать ее внимание".

А еще Йоханнеса испугала прямолинейность возлюбленной. Он никак не мог привыкнуть к тому, что она напрямую говорит то, что думает. Моментами молодого человека даже обижала подобная манера общения, но со временем он понял: в таком характере есть немало плюсов. "Она довольно жесткий человек, - признавался Йоханнес. - Говорит то, что думает, очень прямо. Мне это причиняло некоторый дискомфорт. Было сложно понять, как с этим иметь дело. Но постепенно я стал это очень ценить. Считаю, что это упрощает общение".

© Фото : социальные сети Перниллы Десвик Пернилла Десвик © Фото : социальные сети Перниллы Десвик Пернилла Десвик

Признал себя эгоистом

Пернилла не скрывала недовольства по поводу того, что они проводят мало времени вместе. Она понимала, что такова жизнь спортсмена, но первое время никак не хотела с этим мириться. Девушке потребовалось несколько лет, чтобы свыкнуться с разлуками, длящимися иногда по несколько месяцев. Более того, перед встречами Клебо требовал у нее оставаться несколько дней дома, сажая девушку на своеобразный карантин: "Чтобы я не заболел. Но она же знала, на что шла".

В 2018 года пара съехалась и стала жить вместе. Но, к сожалению, это не сильно упростило отношения. Перед важными стартами, такими, как чемпионат мира или Олимпийские игры, Йоханнес и Пернилла могут не видеться неделями. Например, перед Играми-2026 разлука составила около трех месяцев. И только после победного марафона норвежец смог впервые с декабря поцеловать возлюбленную.

© Фото : социальные сети Перниллы Десвик Йоханнес Клебо и Пернилла Десвик © Фото : социальные сети Перниллы Десвик Йоханнес Клебо и Пернилла Десвик

Особенно сложным стал период пандемии. Йоханнес тогда запретил своей избраннице выходить из дома. Пернилла отнеслась к этому с пониманием и даже перешла на дистанционное обучение. В том году она потеряла бабушку и дедушку, но Клебо не смог посетить похороны. "Это наверняка было тяжело для нее. Она делает для меня все каждый день на протяжении всего года, но, когда я нужен ей больше всего, я не могу быть с ней, как мне следовало бы", - сетовал лыжник.

Его мучали угрызения совести, но поставить на кон спортивные успехи норвежец позволить себе не мог. Да, он признавал себя эгоистом, говорил об этом открыто. Но меняться не торопился. Что очередной раз подтвердила история со свадьбой. Летом 2025 года пара объявила о помолвке. Пернилла опубликовала в соцсетях фото с шикарным кольцом. Но впереди Клебо ждала Олимпиада. И даже после нее не появилось никакой ясности.

© Фото : социальные сети Перниллы Десвик Пернилла Десвик © Фото : социальные сети Перниллы Десвик Пернилла Десвик