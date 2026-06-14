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Хэмилтон заявил, что намерен сражаться за чемпионский титул в "Формуле-1" - РИА Новости Спорт, 14.06.2026
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Формула-1
 
19:33 14.06.2026 (обновлено: 19:37 14.06.2026)
Хэмилтон заявил, что намерен сражаться за чемпионский титул в "Формуле-1"

Хэмилтон: в борьбе за чемпионство в "Формуле-1" еще не все кончено, это точно

© Фото : соцсети "Феррари"Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© Фото : соцсети "Феррари"
Льюис Хэмилтон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при Барселоны.
  • Отставание Хэмилтона от лидера Антонелли сократилось до 41 очка после семи этапов.
  • Хэмилтон заявил, что борьба за чемпионский титул «Формулы-1» еще не закончена.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Британский пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон после победы на Гран-при Барселоны заявил, что борьба за чемпионский титул "Формулы-1" еще не закончена.
В воскресенье Хэмилтон одержал первую за два года победу на этапах "Формулы-1", в то время как победитель пяти предыдущих гонок итальянец Кими Антонелли из "Мерседеса" сошел с дистанции. В личном зачете отставание идущего на втором месте Хэмилтона от Антонелли после семи этапов сократилось до 41 очка.
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"Мне кажется, я просто возвращаюсь к своей форме, у меня была отличная подготовка. Я так много тренировался, чтобы оказаться здесь сегодня. За всем этим стоит огромная работа, которую я проделываю за кулисами, плюс команда дает мне уверенность. Они доверяют моим решениям, слушают мои пожелания, и мы понемногу начинаем видеть, как все это складывается воедино", - цитирует Хэмилтона официальный сайт "Формулы-1"
"И, наверное, я просто счастлив по жизни. Я люблю то, чем занимаюсь, нет ничего лучше, чем пилотировать машину "Формулы-1". Путь еще очень долгий, и у "Мерседеса" по-прежнему отличная скорость. Но мы продолжим работать, продолжим пытаться сократить этот разрыв. Еще не все кончено, это точно", - добавил британец.
Следующий этап - Гран-при Австрии - пройдет на гоночной трассе в Шпильберге с 26 по 28 июня.
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