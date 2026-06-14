В США заявили, что перед решением о выплатах ИРИ проверят выполнение сделки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Пентагона Пит Хегсет утверждает, что Ирану не будут выделены деньги, пока США не удостоверятся в выполнении всех условий сделки.
- Условия сделки включают уничтожение или передачу ядерных материалов Ирана третьим сторонам, а также открытие Ормузского пролива.
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Ирану не будут выделены какие-либо деньги, пока США не удостоверятся в выполнении всех условий сделки, в том числе касающихся ядерных материалов, утверждает глава Пентагон Пит Хегсет.
По его словам, условия сделки включают не только уничтожение или передачу третьим сторонам ядерных материалов Ирана, но и открытие Ормузского пролива.
Военный министр также утверждает, что сделка американского лидера Дональда Трампа будет отличаться от Совместного всеобъемлющего плана действий по иранскому атому, согласованного бывшим президентом США Бараком Обамой.
Как сообщал ранее в воскресенье помощник президента РФ Юрий Ушаков, Трамп заявил президенту России Владимиру Путину, что договоренность Соединенных Штатов с Ираном близка, итоги сложных переговоров могут быть обнародованы уже сегодня.