Катар вырвал ничью со Швейцарией на 90+5-й минуте матча ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Швейцарии сыграла вничью со сборной Катара в первом туре группового этапа чемпионата мира по футболу, встреча завершилась со счетом 1:1.
- Сборная Катара впервые набрала очки на чемпионатах мира.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Сборная Швейцарии сыграла вничью с командой Катара в первом туре группового этапа чемпионата мира по футболу.
Встреча группы B прошла в Санта-Кларе (США) в присутствии 67966 зрителей и завершилась со счетом 1:1. На 17-й минуте нападающий швейцарцев Брель Эмболо реализовал пенальти. На пятой добавленной ко второму тайму минуте счет сравнял Буалем Хухи.
13 июня 2026 • начало в 22:00
Завершен
90’ • Миро Мухайм (А)
17’ • Брель Эмболо (П)
Сборная Катара впервые набрала очки на чемпионатах мира. Для команды это второй турнир после домашнего мундиаля в 2022 году.
В составе сборной Швейцарии в матче приняли участие полузащитник Гранит Джака, вышедший на поле с капитанской повязкой, и защитник Рикардо Родригес. Для обоих футболистов стартовавший чемпионат мира стал четвертым в карьере. По этому показателю они сравнялись с бывшими игроками национальной команды Валоном Бехрами и Джерданом Шакири.
В следующем туре сборная Швейцарии 18 июня в американском Инглвуде сыграет с командой Боснии и Герцеговины. Катарцы в тот же день встретятся с канадцами в Ванкувере.