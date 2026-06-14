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Каноисты Петров и Штыль завоевали золото чемпионата Европы на 500 м - РИА Новости Спорт, 14.06.2026
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14:21 14.06.2026 (обновлено: 14:37 14.06.2026)
Каноисты Петров и Штыль завоевали золото чемпионата Европы на 500 м

Каноисты Петров и Штыль завоевали золото чемпионата Европы на дистанции 500 м

© Фото : Федерация каноэ России/ВКонтактеРоссийские гребцы на соревновании каноэ-четверок на дистанции 500 метров
Российские гребцы на соревновании каноэ-четверок на дистанции 500 метров - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© Фото : Федерация каноэ России/ВКонтакте
Российские гребцы на соревновании каноэ-четверок на дистанции 500 метров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Захар Петров и Иван Штыль стали победителями соревнований двоек на дистанции 500 метров на чемпионате Европы 2026 года в Португалии.
  • Чемпионат Европы проходит в Монтемор-у-Велью (Португалия), россияне выступают в нейтральном статусе.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российские каноисты Захар Петров и Иван Штыль стали победителями соревнований двоек на дистанции 500 метров на чемпионате Европы 2026 года в Португалии.
Петров и Штыль преодолели дистанцию за 1 минуту 42,801 секунды. Серебро завоевали испанцы Мануэль Фонтан и Диего Домингес (+0,5 секунды), тройку замкнули венгры Даниэл Фейеш и Джонатан Хайду (+1,015).
Чемпионат Европы проходит в Монтемор-у-Велью (Португалия), соревнования завершатся в воскресенье. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.
Алексей Коровашков - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
Коровашков завоевал серебро ЧЕ на дистанции 500 метров среди каноэ-одиночек
Вчера, 11:36
 
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