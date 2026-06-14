Коровашков завоевал серебро ЧЕ на дистанции 500 метров среди каноэ-одиночек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шестикратный чемпион мира российский каноист Алексей Коровашков завоевал серебро чемпионата Европы на дистанции 500 метров в соревнованиях каноэ-одиночек.
- Чемпионат Европы проходит в португальском Монтемор-у-Велью, россияне выступают в нейтральном статусе.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Шестикратный чемпион мира российский каноист Алексей Коровашков завоевал серебро чемпионата Европы на дистанции 500 метров в соревнованиях каноэ-одиночек.
Коровашков преодолел дистанцию 500 метров за 1 минуту 46,142 секунды. Первое место занял чех Мартин Фукса (1.45,367), третьим стал грек Стефанос Димопулос (1.46,967).
Чемпионат Европы проходит в Монтемор-у-Велью (Португалия), соревнования завершатся в воскресенье. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.
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