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Коровашков завоевал серебро ЧЕ на дистанции 500 метров среди каноэ-одиночек - РИА Новости Спорт, 14.06.2026
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11:36 14.06.2026 (обновлено: 11:50 14.06.2026)
Коровашков завоевал серебро ЧЕ на дистанции 500 метров среди каноэ-одиночек

Алексей Коровашков выиграл серебро чемпионата Европы на 500 м на каноэ-одиночке

© Фото : Федерация гребли на байдарках и каноэ РоссииАлексей Коровашков
Алексей Коровашков - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© Фото : Федерация гребли на байдарках и каноэ России
Алексей Коровашков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шестикратный чемпион мира российский каноист Алексей Коровашков завоевал серебро чемпионата Европы на дистанции 500 метров в соревнованиях каноэ-одиночек.
  • Чемпионат Европы проходит в португальском Монтемор-у-Велью, россияне выступают в нейтральном статусе.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Шестикратный чемпион мира российский каноист Алексей Коровашков завоевал серебро чемпионата Европы на дистанции 500 метров в соревнованиях каноэ-одиночек.
Коровашков преодолел дистанцию 500 метров за 1 минуту 46,142 секунды. Первое место занял чех Мартин Фукса (1.45,367), третьим стал грек Стефанос Димопулос (1.46,967).
Чемпионат Европы проходит в Монтемор-у-Велью (Португалия), соревнования завершатся в воскресенье. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.
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