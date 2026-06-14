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Игропуло с "Барселоной" выиграл гандбольную Лигу чемпионов - РИА Новости Спорт, 14.06.2026
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21:12 14.06.2026
Игропуло с "Барселоной" выиграл гандбольную Лигу чемпионов

"Барселона" с Игропуло в тренерском штабе выиграла гандбольную Лигу чемпионов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКонстантин Игропуло
Константин Игропуло - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гандболисты испанской «Барселоны» обыграли немецкий «Фюксе» в финале мужской Лиги чемпионов.
  • Решающий матч прошел в Кельне и завершился победой «Барселоны» со счетом 37:34.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Гандболисты испанской "Барселоны" обыграли немецкий "Фюксе" в финале мужской Лиги чемпионов.
"Финал четырех" прошел в немецком Кёльне. Решающий матч завершился победой каталонской команды со счетом 37:34.
"Барселона" в 13-й раз выиграла турнир и является рекордсменом по этому показателю. С 2022 года в тренерский штаб команды входит бывший гандболист сборной России Константин Игропуло.
Будучи игроком, он стал четырехкратным чемпионом России в составе "Чеховских медведей". С 2009 по 2012 год Игропуло выступал за "Барселону", с которой выиграл Лигу чемпионов (2011). С 2012 по 2015 год он представлял "Фюксе" и выиграл Кубок Германии.
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СпортГандболКонстантин Игропуло
 
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