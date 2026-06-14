Игропуло с "Барселоной" выиграл гандбольную Лигу чемпионов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гандболисты испанской «Барселоны» обыграли немецкий «Фюксе» в финале мужской Лиги чемпионов.
- Решающий матч прошел в Кельне и завершился победой «Барселоны» со счетом 37:34.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Гандболисты испанской "Барселоны" обыграли немецкий "Фюксе" в финале мужской Лиги чемпионов.
"Финал четырех" прошел в немецком Кёльне. Решающий матч завершился победой каталонской команды со счетом 37:34.
"Барселона" в 13-й раз выиграла турнир и является рекордсменом по этому показателю. С 2022 года в тренерский штаб команды входит бывший гандболист сборной России Константин Игропуло.
Будучи игроком, он стал четырехкратным чемпионом России в составе "Чеховских медведей". С 2009 по 2012 год Игропуло выступал за "Барселону", с которой выиграл Лигу чемпионов (2011). С 2012 по 2015 год он представлял "Фюксе" и выиграл Кубок Германии.