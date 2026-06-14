Назван лучший игрок матча Шотландия - Гаити на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник сборной Шотландии Джон Макгинн признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Гаити.
- Сборная Шотландии лидирует в турнирной таблице группы С по итогам первого тура, победив сборную Гаити со счетом 1:0.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Полузащитник сборной Шотландии Джон Макгинн признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Гаити, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча группы C прошла в Фоксборо (штат Массачусетс, США) и завершилась со счетом 1:0 в пользу шотландской команды. Макгинн на 28-й минуте забил единственный гол в матче.
В следующем туре команда Шотландии сыграет против сборной Марокко 19 июня, гаитяне в тот же день встретятся с бразильцами.