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Назван лучший игрок матча Шотландия - Гаити на ЧМ - РИА Новости Спорт, 14.06.2026
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07:35 14.06.2026
Назван лучший игрок матча Шотландия - Гаити на ЧМ

Забивший победный гол гаитянам Макгинн признан лучшим игроком матча ЧМ-2026

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФутболисты сборной Шотландии
Футболисты сборной Шотландии - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник сборной Шотландии Джон Макгинн признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Гаити.
  • Сборная Шотландии лидирует в турнирной таблице группы С по итогам первого тура, победив сборную Гаити со счетом 1:0.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Полузащитник сборной Шотландии Джон Макгинн признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Гаити, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча группы C прошла в Фоксборо (штат Массачусетс, США) и завершилась со счетом 1:0 в пользу шотландской команды. Макгинн на 28-й минуте забил единственный гол в матче.
Сборная Шотландии лидирует в турнирной таблице группы С по итогам первого тура. Ранее в группе вничью сыграли команды Бразилии и Марокко (1:1).
В следующем туре команда Шотландии сыграет против сборной Марокко 19 июня, гаитяне в тот же день встретятся с бразильцами.
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ФутболСпортШотландияГаитиМароккоДжон МакгиннМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
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