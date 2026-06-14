Назван лучший игрок матча Бразилии и Марокко на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Марокко.
- Встреча группы С завершилась со счетом 1:1, первый гол забил Исмаэль Сайбари из Марокко, ответный мяч на счету Винисиуса Жуниора.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Марокко, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча группы С прошла в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) и завершилась со счетом 1:1. Счет в матче открыл марокканский полузащитник Исмаэль Сайбари на 21-й минуте. Винисиус стал автором ответного мяча на 32-й минуте.