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Назван лучший игрок матча Бразилии и Марокко на ЧМ - РИА Новости Спорт, 14.06.2026
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Футбол
 
07:29 14.06.2026
Назван лучший игрок матча Бразилии и Марокко на ЧМ

Винисиус стал лучшим игроком матча ЧМ Бразилии и Марокко

© REUTERS / CAEAN COUTOВинисиус Жуниор
Винисиус Жуниор - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© REUTERS / CAEAN COUTO
Винисиус Жуниор. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Марокко.
  • Встреча группы С завершилась со счетом 1:1, первый гол забил Исмаэль Сайбари из Марокко, ответный мяч на счету Винисиуса Жуниора.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Марокко, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча группы С прошла в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) и завершилась со счетом 1:1. Счет в матче открыл марокканский полузащитник Исмаэль Сайбари на 21-й минуте. Винисиус стал автором ответного мяча на 32-й минуте.
В следующем туре сборная Бразилии 19 июня сыграет против команды Гаити.
Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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