Назван лучший игрок матча Катара и Швейцарии на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вратарь сборной Катара Махмуд Абунада признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Швейцарии.
- Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Вратарь сборной Катара Махмуд Абунада признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Швейцарии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча группы B прошла в Санта-Кларе (США) в присутствии 67966 зрителей и завершилась со счетом 1:1. На 17-й минуте нападающий швейцарцев Брель Эмболо реализовал пенальти. На пятой добавленной ко второму тайму минуте счет сравнял Буалем Хухи. Абунада отразил шесть ударов в створ.
В следующем туре сборная Швейцарии 18 июня в американском Инглвуде сыграет с командой Боснии и Герцеговины. Катарцы в тот же день встретятся с канадцами в Ванкувере.