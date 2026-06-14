Смирнов стал вторым в индивидуальной гонке на этапе КМ по гребному слалому

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянин Егор Смирнов завоевал серебряную медаль в индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка мира по гребному слалому в немецком Аугсбурге.
- Испанец Мануэль Очоа одержал победу, показав время 65,05 секунды, а Егор Смирнов уступил ему 0,04 секунды (65,09 секунды).
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россиянин Егор Смирнов завоевал серебряную медаль в индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка мира по гребному слалому в немецком Аугсбурге.
Победу в соревнованиях одержал испанец Мануэль Очоа (65,05 секунды). Смирнов показал время 65,09 секунды и уступил победителю 0,04 секунды. Бронзовую медаль завоевал итальянец Джованни ди Дженнаро (65,56).
Этап Кубка мира в Аугсбурге завершится 14 июня.