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Смирнов стал вторым в индивидуальной гонке на этапе КМ по гребному слалому - РИА Новости Спорт, 14.06.2026
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17:03 14.06.2026 (обновлено: 17:43 14.06.2026)
Смирнов стал вторым в индивидуальной гонке на этапе КМ по гребному слалому

Егор Смирнов стал вторым в индивидуальной гонке на этапе КМ по гребному слалому

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСпортсмен на соревнованиях по гребному слалому
Спортсмен на соревнованиях по гребному слалому - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Спортсмен на соревнованиях по гребному слалому. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянин Егор Смирнов завоевал серебряную медаль в индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка мира по гребному слалому в немецком Аугсбурге.
  • Испанец Мануэль Очоа одержал победу, показав время 65,05 секунды, а Егор Смирнов уступил ему 0,04 секунды (65,09 секунды).
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россиянин Егор Смирнов завоевал серебряную медаль в индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка мира по гребному слалому в немецком Аугсбурге.
Победу в соревнованиях одержал испанец Мануэль Очоа (65,05 секунды). Смирнов показал время 65,09 секунды и уступил победителю 0,04 секунды. Бронзовую медаль завоевал итальянец Джованни ди Дженнаро (65,56).
Этап Кубка мира в Аугсбурге завершится 14 июня.
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