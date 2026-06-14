Кобаяси, Конвей и де Врис выиграли "24 часа Ле-Мана"

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Бывшие пилоты "Формулы-1" Камуи Кобаяси и нидерландец Ник де Врис, а также британец Майк Конвей в составе Toyota Racing выиграли четвертый этап чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) - "24 часа Ле-Мана".