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Кобаяси, Конвей и де Врис выиграли "24 часа Ле-Мана" - РИА Новости Спорт, 14.06.2026
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19:29 14.06.2026 (обновлено: 19:35 14.06.2026)
Кобаяси, Конвей и де Врис выиграли "24 часа Ле-Мана"

Экс-пилот "Формулы-1" Кобаяси и Конвей во второй раз выиграли "24 часа Ле-Мана"

© Фото : TwitterНик Де Врис
Ник Де Врис - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© Фото : Twitter
Ник Де Врис. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Камуи Кобаяси, Ник де Врис и Майк Конвей в составе Toyota Racing выиграли четвертый этап чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) — «24 часа Ле-Мана».
  • Россиянин Тимур Богуславский (Manthey DK Engineering) занял 20-е место в классе LMGT3, проехав 254 круга.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Бывшие пилоты "Формулы-1" Камуи Кобаяси и нидерландец Ник де Врис, а также британец Майк Конвей в составе Toyota Racing выиграли четвертый этап чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) - "24 часа Ле-Мана".
Выступающие в классе гиперкаров гонщики показали результат 24 часа 3 минуты 1,030 секунды, преодолев 381 круг. Для Конвея и Кобаяси эта победа стала второй на "24 часах Ле-Мана".
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Вторым финишировал экипаж нидерландца Робина Фрейнса, немца Рене Раста и Шелдона ван дер Линде (BMW M Team WRT), третьим стал другой экипаж Toyota Racing в составе экс-пилота "Формулы-1" швейцарца Себастьяна Буэми, новозеландца Брендона Хартли, японца Ре Хиракавы.
В классе LMGT3 выступал россиянин Тимур Богуславский (Manthey DK Engineering), его экипаж занял 20-е место, проехав 254 круга.
Гонка "24 часа Ле-Мана" проходит ежегодно с 1923 года, за исключением 1936 года, когда она не состоялась по причине всеобщей забастовки. Также суточный марафон не проводился в годы Второй мировой войны. В 2020 году гонка впервые в истории была проведена в виртуальном формате из-за пандемии коронавируса.
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