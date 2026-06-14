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Немцы опередили бразильцев по количеству голов в истории ЧМ - РИА Новости Спорт, 14.06.2026
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Футбол
 
23:15 14.06.2026
Немцы опередили бразильцев по количеству голов в истории ЧМ

Немцы опередили бразильцев по количеству голов в истории ЧМ по футболу

© Соцсети сборной Германии по футболуФутболисты сборной Германии
Футболисты сборной Германии - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© Соцсети сборной Германии по футболу
Футболисты сборной Германии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Германии по футболу стала лидером по количеству голов в финальной части чемпионатов мира, обогнав сборную Бразилии.
  • В матче первого тура группового этапа чемпионата мира сборная Германии обыграла команду Кюрасао со счетом 7:1.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Сборная Германии по футболу стала лидером по количеству голов в финальной части чемпионатов мира по футболу за всю историю, сообщает статистический портал Opta.
В воскресенье сборная Германии обыграла команду Кюрасао со счетом 7:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в США, Канаде и Мексике.
Теперь на счету четырехкратных чемпионов мира немцев 239 голов. По этому показателю они опередили "пентакампеонов" бразильцев (238).
Представляющей группу Е сборной Германии еще предстоит сыграть на групповом этапе с командами Кот-д'Ивуара (20 июня) и Эквадора (25 июня). Бразильцы встретятся в группе С со сборными Гаити (19 июня) и Шотландии (24 июня).
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