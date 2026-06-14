Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Германии по футболу стала лидером по количеству голов в финальной части чемпионатов мира, обогнав сборную Бразилии.
- В матче первого тура группового этапа чемпионата мира сборная Германии обыграла команду Кюрасао со счетом 7:1.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Сборная Германии по футболу стала лидером по количеству голов в финальной части чемпионатов мира по футболу за всю историю, сообщает статистический портал Opta.
Теперь на счету четырехкратных чемпионов мира немцев 239 голов. По этому показателю они опередили "пентакампеонов" бразильцев (238).
Представляющей группу Е сборной Германии еще предстоит сыграть на групповом этапе с командами Кот-д'Ивуара (20 июня) и Эквадора (25 июня). Бразильцы встретятся в группе С со сборными Гаити (19 июня) и Шотландии (24 июня).
Хаверца признали лучшим игроком матча против Кюрасао
Вчера, 22:31