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Нойер вошел в стартовый состав Германии на первый матч команды на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 14.06.2026
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Футбол
 
18:58 14.06.2026
Нойер вошел в стартовый состав Германии на первый матч команды на ЧМ-2026

Нойер вошел в стартовый состав сборной Германии на первый матч на ЧМ-2026

© Фотография из соцсетейМануэль Нойер
Мануэль Нойер - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© Фотография из соцсетей
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Голкипер Мануэль Нойер займет место в воротах сборной Германии в матче против команды Кюрасао.
  • Этот матч станет для Нойера 125-м в составе сборной Германии и пятым чемпионатом мира, что является рекордным результатом.
  • Матч группы Е между Германией и Кюрасао пройдет в воскресенье в американском Хьюстоне, начало — 20:00 мск.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Голкипер Мануэль Нойер займет место в воротах сборной Германии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Кюрасао, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Нойеру 40 лет, он представляет "Баварию" и является чемпионом мира 2014 года. Этот матч станет для него 125-м в составе сборной Германии. В случае выхода на поле он примет участие в своем пятом чемпионате мира, что является рекордным результатом. Помимо него, по пять участий на мировых первенствах у аргентинца Лионеля Месси, португальца Криштиану Роналду, которые еще не выходили на поле в текущем чемпионате, а также у мексиканцев Антонио Карбахаля, Андреса Гуардадо, Рафаэля Маркеса и немца Лотара Маттеуса.
Полностью состав сборной Германии выглядит следующим образом: Мануэль Нойер (вратарь), Джонатан Та, Йозуа Киммих (капитан), Нико Шлоттербек, Натаниэль Браун, Александар Павлович, Джамал Мусиала, Флориан Вирц, Лерой Сане, Феликс Нмеча, Кай Хаверц.
В стартовый состав дебютантов чемпионата мира команды Кюрасао вошли: Элой Ром, Шерел Флоранюс, Армандо Обиспо, Рихедли Базур, Деверон Фонвиль, Жуниньо Бакуна, Ливано Комененсия, Леандро Бакуна, Тахит Чон, Юрген Локадия, Сонтье Хансен.
Матч группы Е Германия - Кюрасао пройдет в воскресенье в американском Хьюстоне, начало - 20:00 мск.
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