Нойер вошел в стартовый состав Германии на первый матч команды на ЧМ-2026

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Голкипер Мануэль Нойер займет место в воротах сборной Германии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Кюрасао, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).