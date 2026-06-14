Нойер вошел в стартовый состав Германии на первый матч команды на ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Голкипер Мануэль Нойер займет место в воротах сборной Германии в матче против команды Кюрасао.
- Этот матч станет для Нойера 125-м в составе сборной Германии и пятым чемпионатом мира, что является рекордным результатом.
- Матч группы Е между Германией и Кюрасао пройдет в воскресенье в американском Хьюстоне, начало — 20:00 мск.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Голкипер Мануэль Нойер займет место в воротах сборной Германии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Кюрасао, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Нойеру 40 лет, он представляет "Баварию" и является чемпионом мира 2014 года. Этот матч станет для него 125-м в составе сборной Германии. В случае выхода на поле он примет участие в своем пятом чемпионате мира, что является рекордным результатом. Помимо него, по пять участий на мировых первенствах у аргентинца Лионеля Месси, португальца Криштиану Роналду, которые еще не выходили на поле в текущем чемпионате, а также у мексиканцев Антонио Карбахаля, Андреса Гуардадо, Рафаэля Маркеса и немца Лотара Маттеуса.
Полностью состав сборной Германии выглядит следующим образом: Мануэль Нойер (вратарь), Джонатан Та, Йозуа Киммих (капитан), Нико Шлоттербек, Натаниэль Браун, Александар Павлович, Джамал Мусиала, Флориан Вирц, Лерой Сане, Феликс Нмеча, Кай Хаверц.
В стартовый состав дебютантов чемпионата мира команды Кюрасао вошли: Элой Ром, Шерел Флоранюс, Армандо Обиспо, Рихедли Базур, Деверон Фонвиль, Жуниньо Бакуна, Ливано Комененсия, Леандро Бакуна, Тахит Чон, Юрген Локадия, Сонтье Хансен.