Сперцяна признали лучшим футболистом "Краснодара" по итогам сезона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армянский полузащитник Эдуард Сперцян признан лучшим футболистом "Краснодара" в сезоне-2025/26.
- Сперцян набрал 35,26% голосов болельщиков, забил 14 мячей и отдал 17 голевых передач, став лидером РПЛ по системе "гол+пас".
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Армянский полузащитник Эдуард Сперцян признан лучшим футболистом "Краснодара" в сезоне-2025/26, сообщается в Telegram-канале клуба.
Капитан команды набрал 35,26% голосов по итогам опроса болельщиков и в третий раз был признан лучшим футболистом клуба. Второе место занял колумбийский форвард Джон Кордоба (27,04%), третье — российский вратарь Станислав Агкацев (15,70%).