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Сперцяна признали лучшим футболистом "Краснодара" по итогам сезона - РИА Новости Спорт, 14.06.2026
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Футбол
 
13:50 14.06.2026 (обновлено: 14:13 14.06.2026)
Сперцяна признали лучшим футболистом "Краснодара" по итогам сезона

Сперцян признан лучшим футболистом "Краснодара" по итогам сезона-2025/26

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЭдуард Сперцян
Эдуард Сперцян - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Эдуард Сперцян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армянский полузащитник Эдуард Сперцян признан лучшим футболистом "Краснодара" в сезоне-2025/26.
  • Сперцян набрал 35,26% голосов болельщиков, забил 14 мячей и отдал 17 голевых передач, став лидером РПЛ по системе "гол+пас".
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Армянский полузащитник Эдуард Сперцян признан лучшим футболистом "Краснодара" в сезоне-2025/26, сообщается в Telegram-канале клуба.
Капитан команды набрал 35,26% голосов по итогам опроса болельщиков и в третий раз был признан лучшим футболистом клуба. Второе место занял колумбийский форвард Джон Кордоба (27,04%), третье — российский вратарь Станислав Агкацев (15,70%).
В прошедшем сезоне Сперцян забил 14 мячей, отдал 17 голевых передач, а также стал лидером РПЛ по системе "гол+пас".
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ФутболСпортЭдуард СперцянДжон КордобаСтанислав АгкацевКраснодарРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
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