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Сенегалу запретили играть на ЧМ-2026 со звездой на форме - РИА Новости Спорт, 14.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:37 14.06.2026
Сенегалу запретили играть на ЧМ-2026 со звездой на форме

Сенегалу вслед за египтянами запретили играть на ЧМ-2026 со звездой на форме

© пресс-служба чемпионата мира мираФутболисты сборной Сенегала на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре
Футболисты сборной Сенегала на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© пресс-служба чемпионата мира мира
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФИФА не разрешила сборной Сенегала выступить на чемпионате мира 2026 года в форме со звездой над логотипом в честь победы на Кубке африканских наций.
  • Правила ФИФА допускают использование звезд за победы на континентальных турнирах только во время товарищеских матчей и отборочных соревнований, а в финальных стадиях турниров под эгидой организации звезды можно наносить только за победу на чемпионате мира.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) не разрешила сборной Сенегала выступить на чемпионате мира 2026 года в форме со звездой над лого в честь победы на Кубке африканских наций, сообщил в соцсети X журналист Майки Джуниор.
Футболисты сборной Сенегала играют с одной звездой над лого в честь победы на Кубке Африки 2021 года, однако правила ФИФА допускают использование звезд за победы на континентальных турнирах только во время товарищеских матчей и отборочных соревнований, в то время как в финальных стадиях турниров под эгидой организации можно наносить звезды только за победу на чемпионате мира.
Ранее стало известно, что ФИФА запретила наносить звезды на форму сборной Египта, которая является семикратным победителем Кубка африканских наций.
Чемпионат мира проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Сборная Сенегала в группе I сыграет с командами Франции, Норвегии и Ирака.
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ФутболМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026Сенегал
 
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