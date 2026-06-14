Сенегалу запретили играть на ЧМ-2026 со звездой на форме

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) не разрешила сборной Сенегала выступить на чемпионате мира 2026 года в форме со звездой над лого в честь победы на Кубке африканских наций, сообщил в соцсети X журналист Майки Джуниор.