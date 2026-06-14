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Четыре представителя сборной Ирана выиграли апелляции по визам в США на ЧМ - РИА Новости Спорт, 14.06.2026
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Футбол
 
12:27 14.06.2026
Четыре представителя сборной Ирана выиграли апелляции по визам в США на ЧМ

Четыре представителя сборной Ирана выиграли апелляции по визам в США на ЧМ-2026

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФутбол. Товарищеский матч. Россия - Иран
Футбол. Товарищеский матч. Россия - Иран - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Четверо членов иранской делегации выиграли апелляцию на отказ в выдаче виз для въезда в США для участия в чемпионате мира по футболу.
  • Среди получивших визы — член технического персонала команды, работающий аналитиком, и два сотрудника международного отдела федерации.
  • Шести кандидатам, включая президента Федерации футбола Ирана Мехди Таджа, снова было отказано в визах.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Четверо членов иранской делегации выиграли апелляцию на отказ в выдаче виз для въезда в США для участия в чемпионате мира по футболу, сообщает Би-би-си.
Ранее стало известно, что США перед чемпионатом мира не выдали визу некоторым членам делегации иранской сборной, в том числе представителям тренерского штаба команды. Отмечается, что из 15 членов иранской делегации, которым изначально было отказано в визах в США, 10 подали новые заявления после переноса базы сборной в Мексику.
Четыре из отправленных обращений были удовлетворены. Среди получивших визы - член технического персонала команды, работающий аналитиком, и два сотрудника международного отдела федерации. Оставшимся шести кандидатам снова было отказано. Среди них президент Федерации футбола Ирана (FFIRI) Мехди Тадж, один из вице-президентов федерации, двое администраторов команды, отвечающих за повседневную работу, сотрудник по связям со СМИ и сотрудник службы безопасности.
Согласно расписанию турнира, на групповом этапе чемпионата мира иранцы должны сыграть в калифорнийском Инглвуде против сборных Новой Зеландии (15 июня) и Бельгии (21 июня), а затем в Сиэтле против команды Египта (26 июня). Мундиаль завершится 19 июля.
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