Четыре представителя сборной Ирана выиграли апелляции по визам в США на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Четверо членов иранской делегации выиграли апелляцию на отказ в выдаче виз для въезда в США для участия в чемпионате мира по футболу.

Среди получивших визы — член технического персонала команды, работающий аналитиком, и два сотрудника международного отдела федерации.

Шести кандидатам, включая президента Федерации футбола Ирана Мехди Таджа, снова было отказано в визах.

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Четверо членов иранской делегации выиграли апелляцию на отказ в выдаче виз для въезда в США для участия в чемпионате мира по футболу, сообщает Би-би-си.

Ранее стало известно, что США перед чемпионатом мира не выдали визу некоторым членам делегации иранской сборной, в том числе представителям тренерского штаба команды. Отмечается, что из 15 членов иранской делегации, которым изначально было отказано в визах в США, 10 подали новые заявления после переноса базы сборной в Мексику.

Четыре из отправленных обращений были удовлетворены. Среди получивших визы - член технического персонала команды, работающий аналитиком, и два сотрудника международного отдела федерации. Оставшимся шести кандидатам снова было отказано. Среди них президент Федерации футбола Ирана (FFIRI) Мехди Тадж, один из вице-президентов федерации, двое администраторов команды, отвечающих за повседневную работу, сотрудник по связям со СМИ и сотрудник службы безопасности.