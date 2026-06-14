Турция сенсационно проиграла Австралии на старте ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Австралии обыграла команду Турции со счетом 2:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.
- Матч прошел в Ванкувере (Канада) и собрал 52 497 зрителей.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Сборная Австралии обыграла команду Турции в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.
14 июня 2026 • начало в 07:00
Завершен
27’ • Нестори Иранкунда
75’ • Коннор Меткалф
Суммарно за матч футболисты сборной Турции нанесли 30 ударов по воротам, восемь из которых пришлись в створ.