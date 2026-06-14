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Турция сенсационно проиграла Австралии на старте ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 14.06.2026
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Футбол
 
09:03 14.06.2026 (обновлено: 11:18 14.06.2026)
Турция сенсационно проиграла Австралии на старте ЧМ-2026

Турция со счетом 0:2 проиграла Австралии на старте чемпионата мира по футболу

© REUTERS / ANNE-MARIE SORVINФутболисты сборной Австралии Эйден О'Нил и Азиз Бехич
Футболисты сборной Австралии Эйден О'Нил и Азиз Бехич - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© REUTERS / ANNE-MARIE SORVIN
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Австралии обыграла команду Турции со счетом 2:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.
  • Матч прошел в Ванкувере (Канада) и собрал 52 497 зрителей.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Сборная Австралии обыграла команду Турции в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.
Встреча группы D, которая прошла в Ванкувере (Канада) в присутствии 52 497 зрителей, завершилась победой австралийской сборной со счетом 2:0. В составе победителей голы забили Нестори Иранкунда (27-я минута) и Коннор Меткалф (75).
ЧМ по футболу 2026
14 июня 2026 • начало в 07:00
Завершен
Австралия
2 : 0
Турция
27‎’‎ • Нестори Иранкунда
(Пол Окон-Энгстлер)
75‎’‎ • Коннор Меткалф
Календарь Турнирная таблица История встреч
Суммарно за матч футболисты сборной Турции нанесли 30 ударов по воротам, восемь из которых пришлись в створ.
В следующем матче сборная Австралии 19 июня сыграет против команды США, а турецкие футболисты в тот же день встретятся с парагвайцами.
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ФутболЧМ по футболу 2026Нестори ИранкундаКоннор МеткалфТурцияАвстралия
 
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