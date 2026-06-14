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Хэмилтон одержал первую победу в составе "Феррари" в "Формуле-1" - РИА Новости Спорт, 14.06.2026
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Формула-1
 
17:41 14.06.2026 (обновлено: 18:25 14.06.2026)
Хэмилтон одержал первую победу в составе "Феррари" в "Формуле-1"

Хэмилтон одержал первую победу в составе "Феррари", выиграв Гран-при Барселоны

© Фото : соцсети "Феррари"Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© Фото : соцсети "Феррари"
Льюис Хэмилтон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Льюис Хэмилтон стал победителем гонки седьмого этапа «Формулы-1» — Гран-при Барселоны.
  • Второе место занял Джордж Расселл, третьим финишировал Ландо Норрис.
  • Хэмилтон одержал первую победу с июля 2024 года и первую после перехода в «Феррари».
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Семикратный чемпион мира британский пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки седьмого этапа "Формулы-1" - Гран-при Барселоны, который проходит на трассе Каталунья.
Второе место занял британский гонщик "Мерседеса" Джордж Расселл, третьим финишировал действующий чемпион мира британец Ландо Норрис из "Макларена". В финишном створе клетчатым флагом взмахнул 24-кратный победитель турниров Большого шлема сербский теннисист Новак Джокович.
Также в первую десятку по итогам заезда вошли: 4. Макс Ферстаппен (Нидерланды, "Ред Булл"),5. Оскар Пиастри (Австралия, "Макларен"), 6. Изак Хаджар (Франция, "Ред Булл"), 7. Пьер Гасли (Франция, "Альпин"), 8. Франко Колапинто (Аргентина, "Альпин"), 9. Лиам Лоусон (Новая Зеландия, "Рейсинг Буллз"), 10. Арвид Линдблад (Великобритания, "Рейсинг Буллз").
Выигравший пять предыдущих гонок лидер сезона Кими Антонелли из "Мерседеса" не закончил гонку, сойдя на 62-м круге - на тот момент итальянец шел вторым. Вслед за ним гонку досрочно завершил пилот "Феррари" Шарль Леклер. Ранее монегаск разбил свой болид во время третьего сегмента квалификации, врезавшись в ограждение в четвертом повороте. Также он не смог завершить квалификацию и основную гонку на домашнем Гран-при Монако.
Хэмилтон одержал первую победу с июля 2024 года. Тогда британец, выступавший за "Мерседес", первоначально стал вторым на Гран-при Бельгии, однако Международная автомобильная федерация (FIA) присудила ему победу после дисквалификации финишировавшего первым Расселла из-за нарушения минимального веса болида. Также Хэмилтон выиграл первую гонку после перехода в "Феррари" - семикратный чемпион стал пилотом скудерии перед сезоном-2025.
Следующий этап - Гран-при Австрии - пройдет на гоночной трассе в Шпильберге с 26 по 28 июня.
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Формула-1СпортБарселона (город)Льюис ХэмилтонЛандо НоррисДжордж РасселлМерседесФеррариМакларен
 
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