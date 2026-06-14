Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал заявление Урсулы фон дер Ляйен о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.
- Он считает, что Франции нужно выйти из Евросоюза, чтобы спасти страну
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.
"О да, не отрицаю, ваша супер-"реформа ЕС изнутри" выглядит просто замечательно!… Настолько замечательно, что скоро она официально примет в свои ряды Украину — с ее развалом, коррупцией, убийственным сельскохозяйственным демпингом и войной!" — говорится в публикации в соцсети X.
"О да, не отрицаю, ваша супер-"реформа ЕС изнутри" выглядит просто замечательно!… Настолько замечательно, что скоро она официально примет в свои ряды Украину — с ее развалом, коррупцией, убийственным сельскохозяйственным демпингом и войной!" — говорится в публикации в соцсети X.
Политик добавил, что Франции нужно выйти из Евросоюза, чтобы спасти страну.
В пятницу председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что все страны ЕС согласовали начало переговоров по существу о вступлении Украины и Молдавии в объединение. По ее словам, первый кластер дискуссий охватывает ключевые принципы и ценности союза, "включая верховенство права и демократические институты". Официальные переговоры стартуют 15 июня на первой межправительственной конференции в Люксембурге.
В пятницу председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что все страны ЕС согласовали начало переговоров по существу о вступлении Украины и Молдавии в объединение. По ее словам, первый кластер дискуссий охватывает ключевые принципы и ценности союза, "включая верховенство права и демократические институты". Официальные переговоры стартуют 15 июня на первой межправительственной конференции в Люксембурге.