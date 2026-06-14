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Заявление фон дер Ляйен об Украине вызвало ярость во Франции - РИА Новости, 14.06.2026
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15:22 14.06.2026
Заявление фон дер Ляйен об Украине вызвало ярость во Франции

Политик Филиппо раскритиковал заявление фон дер Ляйен об Украине

© AP Photo / Virginia MayoГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал заявление Урсулы фон дер Ляйен о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.
  • Он считает, что Франции нужно выйти из Евросоюза, чтобы спасти страну
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.

"О да, не отрицаю, ваша супер-"реформа ЕС изнутри" выглядит просто замечательно!… Настолько замечательно, что скоро она официально примет в свои ряды Украину — с ее развалом, коррупцией, убийственным сельскохозяйственным демпингом и войной!" — говорится в публикации в соцсети X.
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Политик добавил, что Франции нужно выйти из Евросоюза, чтобы спасти страну.

В пятницу председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что все страны ЕС согласовали начало переговоров по существу о вступлении Украины и Молдавии в объединение. По ее словам, первый кластер дискуссий охватывает ключевые принципы и ценности союза, "включая верховенство права и демократические институты". Официальные переговоры стартуют 15 июня на первой межправительственной конференции в Люксембурге.
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