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На Западе рассказали, что фон дер Ляйен сделала с Каллас - РИА Новости, 14.06.2026
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04:03 14.06.2026 (обновлено: 11:18 14.06.2026)
На Западе рассказали, что фон дер Ляйен сделала с Каллас

Euronews: фон дер Ляйен может стоять за планами лишить Каллас полномочий

© AP Photo / Virginia MayoУрсула фон дер Ляйен и Кая Каллас
Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может быть причастна к реформе дипломатического аппарата ЕС и возможному лишению полномочий главы евродипломатии Каи Каллас.
  • Напряженность между Каллас и Европейской службой внешних действий, с одной стороны, и фон дер Ляйен и Европейской комиссией, с другой, усиливается из-за того, что председатель ЕК дает комментарии по вопросам внешней политики, выходя за рамки своих полномочий.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может стоять за реформой дипломатического аппарата ЕС и возможным лишением полномочий главы евродипломатии Каи Каллас, пишет Euronews.
"Дополнительным фактором в этом обсуждении (реформы дипслужбы. — Прим. ред.) является растущая напряженность между Каллас и Европейской службой внешних действий, с одной стороны, и фон дер Ляйен и Европейской комиссией, с другой", — говорится в материале.
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Как пишет портал, фон дер Ляйен давно вышла за рамки своих полномочий, все чаще давая комментарии по вопросам внешней политики, что еще сильнее подрывает позиции Каллас на должности главы евродипломатии.
"На самом деле некоторые дипломаты подозревают, что громкий скандал, вызванный французской газетой, является не чем иным, как результатом внутриведомственных распрей", — резюмирует автор.
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Ранее Франция предложила провести реорганизацию дипломатической службы ЕС. В документе предлагаются три варианта исправления ситуации: передача всей внешнеполитической деятельности ЕС под юрисдикцию Европейской комиссии, передача функций дипломатической службы Совету ЕС либо "расширение полномочий Каллас в рамках более широкой институциональной реформы".
До этого газета Financial Times сообщала, что страны ЕС обдумывают полную реорганизацию дипломатической службы блока из-за ее нынешней неэффективности, а также недовольства работой нынешней главы евродипломатии.
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