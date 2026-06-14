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Участники ЕГЭ начали получать первые результаты экзаменов - РИА Новости, 14.06.2026
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16:59 14.06.2026 (обновлено: 17:04 14.06.2026)
Участники ЕГЭ начали получать первые результаты экзаменов

Минпросвещения: участники ЕГЭ начали получать первые результаты экзаменов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сдача ЕГЭ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Участники ЕГЭ-2026 начали получать первые результаты экзаменов, которые прошли 1 июня.
  • Свои баллы по истории, литературе и химии узнали 231 895 участников из 89 субъектов России и 49 стран.
  • Следующими получат результаты выпускники, сдававшие ЕГЭ по русскому языку.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Участники ЕГЭ-2026 начали получать первые результаты экзаменов, которые прошли 1 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ.
"Выпускники получили первые результаты ЕГЭ. Свои баллы узнали ребята, которые сдавали историю, литературу и химию в 89 субъектах Российской Федерации, а также в образовательных организациях в 49 странах", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что общее количество участников ЕГЭ по этим учебным предметам составило 231 895 человек.
«
"Система ГИА работает надежно, без сбоев. При этом у тех, кто не доволен результатом, есть право подать апелляцию — мы гарантируем объективное рассмотрение каждого обращения", – сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, слова которого приводятся в сообщении.
В ведомстве отметили, что следующими получат результаты выпускники, сдававшие ЕГЭ по русскому языку.
Основной период ЕГЭ-2026 стартовал 1 июня.
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ОбществоРоссияЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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