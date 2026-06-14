Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай остался на скамейке запасных на матч первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Японии.
- Матч группы F пройдет в американском Далласе.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай остался на скамейке запасных на матч первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Японии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Депай с 55 голами в 109 матчах является лучшим бомбардиром в истории сборной Нидерландов.
Полностью состав команды выглядит следующим образом: Барт Вербрюгген (вратарь), Вирджил ван Дейк (капитан), Ян-Паул ван Хекке, Микки ван де Вен, Дензел Дюмфрис, Райан Гравенберх, Тиджани Рейндерс, Френки де Йонг, Коди Гакпо, Дониелл Мален, Крисенсио Саммервилл.
У японцев с первых минут на поле выйдут: Дзион Судзуки (голкипер), Сего Танигути, Цуеси Ватанабэ, Хироки Ито, Такэфуса Кубо, Рицу Доан, Дайдзэн Маэда, Кэйто Накамура, Даити Камада, Кайсю Сано, Аясэ Уэда.