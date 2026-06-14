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Лучший бомбардир сборной Нидерландов остался в запасе на стартовый матч ЧМ - РИА Новости Спорт, 14.06.2026
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Футбол
 
22:16 14.06.2026
Лучший бомбардир сборной Нидерландов остался в запасе на стартовый матч ЧМ

Лучший бомбардир сборной Нидерландов Депай остался в запасе на стартовый матч ЧМ

© JEWEL SAMADНападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай
Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© JEWEL SAMAD
Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай остался на скамейке запасных на матч первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Японии.
  • Матч группы F пройдет в американском Далласе.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай остался на скамейке запасных на матч первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Японии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Депай с 55 голами в 109 матчах является лучшим бомбардиром в истории сборной Нидерландов.
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Полностью состав команды выглядит следующим образом: Барт Вербрюгген (вратарь), Вирджил ван Дейк (капитан), Ян-Паул ван Хекке, Микки ван де Вен, Дензел Дюмфрис, Райан Гравенберх, Тиджани Рейндерс, Френки де Йонг, Коди Гакпо, Дониелл Мален, Крисенсио Саммервилл.
У японцев с первых минут на поле выйдут: Дзион Судзуки (голкипер), Сего Танигути, Цуеси Ватанабэ, Хироки Ито, Такэфуса Кубо, Рицу Доан, Дайдзэн Маэда, Кэйто Накамура, Даити Камада, Кайсю Сано, Аясэ Уэда.
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