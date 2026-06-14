Россияне заняли весь подиум Кубка мира по танцевальному спорту

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские спортсмены заняли весь пьедестал в дисциплине «10 танцев» на Кубке мира по танцевальному спорту в Москве.

Президент ФТСАРР Надежда Ерастова отметила, что подготовка к турниру начинается за год и включает в себя переговоры с иностранными участниками и судьями, а также разработку дизайна соревнований и наградной продукции.

Самый зрелищный соревновательный день на Кубке мира по танцевальному спорту ожидается 14 июня, когда пройдут финалы в европейской и латиноамериканской программах.

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости, Анастасия Панина. На Кубке мира по танцевальному спорту, который проходит в Москве в рамках международных соревнований "В ритмах лета", российские спортсмены заняли весь пьедестал в дисциплине "10 танцев".

Во второй турнирный день на паркет вышло более двух тысяч спортсменов. Помимо взрослых участников Кубка мира, выступали также ювеналы до 12 лет и молодежь до 19 лет в рамках любительской лиги WDC (Всемирного танцевального совета).

Президент Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла (ФТСАРР) Надежда Ерастова приняла участие в церемонии награждения, она отметила высокий уровень всех спортсменов, а также раскрыла РИА Новости детали организации мероприятия такого масштаба.

« "Подготовка к подобным турнирам начинается за год, это очень непросто, особенно в текущих условиях. Мы проводим переговоры с иностранными парами и судьями, чтобы выдержать требования Минспорта России к количеству стран - участниц соревнований, тем самым давая нашим парам шанс получить звания мастеров спорта международного класса. Отдельная часть большой работы - разработка дизайна соревнований, наградной продукции, подарков для победителей и призеров, подбор музыки, над всем этим работает Исполнительная дирекция ФТСАРР совместно с нашими партнерами. Задача - учесть недочеты прошлогодних турниров, чтобы сделать соревнования максимально комфортными для спортсменов, судей и зрителей. В этом году мы принимаем китайскую делегацию, которая приехала с целью перенять опыт организации танцевальных турниров подобного уровня", - сказала Ерастова.

По словам президента ФТСАРР, в воскресенье будет самый зрелищный соревновательный день: "Безусловно, самый интересный день нас ожидает 14 июня. Зрителей ждут яркие финалы в европейской и латиноамериканской программах. Особый интерес представляют соревнования среди профессионалов. Оркестр и зажигательные выступления российских и зарубежных танцоров подарят зрителям незабываемые эмоции".

В судейской панели присутствуют мировые легенды танцевального спорта, это хороший стимул для пар выложиться по максимуму, отметила президент федерации.

Итоги второго дня международных соревнований "В ритмах лета":

Победителями и призерами Кубка мира в дисциплине "двоеборье" стали:

Мазур Данила/Филимонова Евгения, Кульпин Никита/Сурнакова София, Зубенко Илья/Боровая Мария.

Победителями и призерами международных соревнований в дисциплине "двоеборье" в возрастной категории "молодежь до 19 лет":

Романов Константин/ Петрова Екатерина, Огорельцев Лев/Подрядова Валерия, Шефер Роберт/Братчикова Александра.

В латиноамериканской программе в возрастной категории "ювеналы до 12 лет":

Уфимкин Иван/Сметанникова Таисия, Сюй Цзяцзюнь Нино/Чжан Юрань, Баринов Богдан/Фельдман Ева.

В европейской программе в возрастной категории "ювеналы до 12 лет":