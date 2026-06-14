Россияне заняли весь подиум Кубка мира по танцевальному спорту

- Российские спортсмены заняли весь пьедестал в дисциплине «10 танцев» на Кубке мира по танцевальному спорту в Москве.
- Президент ФТСАРР Надежда Ерастова отметила, что подготовка к турниру начинается за год и включает в себя переговоры с иностранными участниками и судьями, а также разработку дизайна соревнований и наградной продукции.
- Самый зрелищный соревновательный день на Кубке мира по танцевальному спорту ожидается 14 июня, когда пройдут финалы в европейской и латиноамериканской программах.
"Подготовка к подобным турнирам начинается за год, это очень непросто, особенно в текущих условиях. Мы проводим переговоры с иностранными парами и судьями, чтобы выдержать требования Минспорта России к количеству стран - участниц соревнований, тем самым давая нашим парам шанс получить звания мастеров спорта международного класса. Отдельная часть большой работы - разработка дизайна соревнований, наградной продукции, подарков для победителей и призеров, подбор музыки, над всем этим работает Исполнительная дирекция ФТСАРР совместно с нашими партнерами. Задача - учесть недочеты прошлогодних турниров, чтобы сделать соревнования максимально комфортными для спортсменов, судей и зрителей. В этом году мы принимаем китайскую делегацию, которая приехала с целью перенять опыт организации танцевальных турниров подобного уровня", - сказала Ерастова.
- Мазур Данила/Филимонова Евгения,
- Кульпин Никита/Сурнакова София,
- Зубенко Илья/Боровая Мария.
- Романов Константин/ Петрова Екатерина,
- Огорельцев Лев/Подрядова Валерия,
- Шефер Роберт/Братчикова Александра.
- Уфимкин Иван/Сметанникова Таисия,
- Сюй Цзяцзюнь Нино/Чжан Юрань,
- Баринов Богдан/Фельдман Ева.
- Исаков Лев/Лагуткина Виктория,
- Тамбовцев Матвей/ Антропова Ольга,
- Акимкин Егор/Нехаева Эмилия.