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Россияне заняли весь подиум Кубка мира по танцевальному спорту - РИА Новости Спорт, 14.06.2026
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11:51 14.06.2026 (обновлено: 12:29 14.06.2026)
Россияне заняли весь подиум Кубка мира по танцевальному спорту

Россияне заняли весь подиум Кубка мира по танцевальному спорту в 10 танцах

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкТанцевальный турнир "Кубок Кремля - гордость России"
Танцевальный турнир Кубок Кремля - гордость России - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские спортсмены заняли весь пьедестал в дисциплине «10 танцев» на Кубке мира по танцевальному спорту в Москве.
  • Президент ФТСАРР Надежда Ерастова отметила, что подготовка к турниру начинается за год и включает в себя переговоры с иностранными участниками и судьями, а также разработку дизайна соревнований и наградной продукции.
  • Самый зрелищный соревновательный день на Кубке мира по танцевальному спорту ожидается 14 июня, когда пройдут финалы в европейской и латиноамериканской программах.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости, Анастасия Панина. На Кубке мира по танцевальному спорту, который проходит в Москве в рамках международных соревнований "В ритмах лета", российские спортсмены заняли весь пьедестал в дисциплине "10 танцев".
Во второй турнирный день на паркет вышло более двух тысяч спортсменов. Помимо взрослых участников Кубка мира, выступали также ювеналы до 12 лет и молодежь до 19 лет в рамках любительской лиги WDC (Всемирного танцевального совета).
Президент Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла (ФТСАРР) Надежда Ерастова приняла участие в церемонии награждения, она отметила высокий уровень всех спортсменов, а также раскрыла РИА Новости детали организации мероприятия такого масштаба.
«

"Подготовка к подобным турнирам начинается за год, это очень непросто, особенно в текущих условиях. Мы проводим переговоры с иностранными парами и судьями, чтобы выдержать требования Минспорта России к количеству стран - участниц соревнований, тем самым давая нашим парам шанс получить звания мастеров спорта международного класса. Отдельная часть большой работы - разработка дизайна соревнований, наградной продукции, подарков для победителей и призеров, подбор музыки, над всем этим работает Исполнительная дирекция ФТСАРР совместно с нашими партнерами. Задача - учесть недочеты прошлогодних турниров, чтобы сделать соревнования максимально комфортными для спортсменов, судей и зрителей. В этом году мы принимаем китайскую делегацию, которая приехала с целью перенять опыт организации танцевальных турниров подобного уровня", - сказала Ерастова.

По словам президента ФТСАРР, в воскресенье будет самый зрелищный соревновательный день: "Безусловно, самый интересный день нас ожидает 14 июня. Зрителей ждут яркие финалы в европейской и латиноамериканской программах. Особый интерес представляют соревнования среди профессионалов. Оркестр и зажигательные выступления российских и зарубежных танцоров подарят зрителям незабываемые эмоции".
В судейской панели присутствуют мировые легенды танцевального спорта, это хороший стимул для пар выложиться по максимуму, отметила президент федерации.
Итоги второго дня международных соревнований "В ритмах лета":
Победителями и призерами Кубка мира в дисциплине "двоеборье" стали:
  1. Мазур Данила/Филимонова Евгения,
  2. Кульпин Никита/Сурнакова София,
  3. Зубенко Илья/Боровая Мария.
Победителями и призерами международных соревнований в дисциплине "двоеборье" в возрастной категории "молодежь до 19 лет":
  1. Романов Константин/ Петрова Екатерина,
  2. Огорельцев Лев/Подрядова Валерия,
  3. Шефер Роберт/Братчикова Александра.
В латиноамериканской программе в возрастной категории "ювеналы до 12 лет":
  1. Уфимкин Иван/Сметанникова Таисия,
  2. Сюй Цзяцзюнь Нино/Чжан Юрань,
  3. Баринов Богдан/Фельдман Ева.
В европейской программе в возрастной категории "ювеналы до 12 лет":
  1. Исаков Лев/Лагуткина Виктория,
  2. Тамбовцев Матвей/ Антропова Ольга,
  3. Акимкин Егор/Нехаева Эмилия.
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