Россияне стали больше тратить на ландшафтный дизайн своих дач

Краткий пересказ от РИА ИИ С наступлением лета россияне увеличили траты на подготовку к дачному сезону, активно закупая товары для ремонта и обустройства сада и участка.

По данным совместного опроса «Лемана ПРО» и СДЭК, 62% респондентов планируют заняться строительством, капитальным ремонтом или масштабным обустройством участка в этом сезоне.

СДЭК зафиксировала рост онлайн-заказов товаров для дачи: с февраля по апрель 2025 года объем отправлений в категориях «Строительство и ремонт» и «Садоводство и растения» увеличился на 22%.

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россияне с наступлением лета увеличили свои траты на подготовку к дачному сезону, в том числе вырос спрос на отделочные и строительные материалы для оформления домов и загородных участков, говорится в совместном опросе "Лемана ПРО" и СДЭК, которое есть у РИА Новости.

"С наступлением лета подготовка к дачному сезону продолжает набирать обороты — сторонники загородного образа жизни активно закупают товары для ремонта и обустройства сада и участка", - говорится в исследовании.

"По данным совместного опроса "Лемана ПРО" и СДЭК, 43% опрошенных планируют увеличить свои расходы на эти цели: 40% рассчитывают потратить до 50 тысяч рублей, 23% — от 50 до 100 тысяч рублей, 8% — от 100 до 150 тысяч рублей", - добавляется там.

По словам операционного директора по маркетингу "Лемана ПРО" Анны Грибовой, в компании связывают намерение увеличить расходы прежде всего с отложенным спросом, вызванным некоторым снижением динамики индивидуального жилого строительства в 2023 году.

"Те, кто купил жилье в 2024–2025 годах, сейчас достраивают и обустраивают участки. Важно, что даже при планировании бюджета до 50 тысяч рублей 52% дачников уже закладывают средства на строительные материалы, что говорит о том, что идет смена формата "огород" на формат "загородный образ жизни", - объяснила Грибова.

Участки теперь, по ее словам, становятся полноценной зоной отдыха с ландшафтным дизайном, зонами приема пищи, террасами, декоративными клумбами. Согласно опросу, предполагавшему возможность выбора нескольких вариантов ответа, в рамках подготовки к дачному сезону 71% респондентов приобретают грунт, расходные материалы и рассаду, 65% - товары для обустройства зоны отдыха.

"В то же время часть опрошенных готова и к более ощутимым затратам: 52% уже начали закупать строительные и отделочные материалы для ремонта дачного дома и хозяйственных построек, 35% приобретают новую садовую технику", - говорится в исследовании.

"62% респондентов сообщили, что в этом сезоне хотят заняться строительством, капитальным ремонтом или масштабным обустройством участка. Среди наиболее популярных видов работ — организация зоны отдыха, которую планируют 57% участников исследования", - добавляется там.

Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Челябинск. Данные СДЭК подтверждают тренд на онлайн-заказы товаров для дачи: с февраля по апрель 2025 года объем отправлений в категориях "Строительство и ремонт" и "Садоводство и растения" увеличился на 22%. Активный рост начался уже в марте: россияне заблаговременно готовятся к сезону. Лидерами по объему дачных отправлений этой весной стали Москва