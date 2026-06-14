Сборная Шотландии с минимальным счетом обыграла команду Гаити на ЧМ

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Сборная Шотландии обыграла команду Гаити в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.

В следующем туре команда Шотландии сыграет против сборной Марокко 19 июня, гаитяне в тот же день встретятся с бразильцами.