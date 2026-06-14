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Сборная Шотландии с минимальным счетом обыграла команду Гаити на ЧМ - РИА Новости Спорт, 14.06.2026
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Футбол
 
07:33 14.06.2026 (обновлено: 11:16 14.06.2026)
Сборная Шотландии с минимальным счетом обыграла команду Гаити на ЧМ

Сборная Шотландии обыграла команду Гаити в матче 1-го тура группового этапа ЧМ

© REUTERS / Peter CziborraФутболист сборной Шотландии Джон Макгинн
Футболист сборной Шотландии Джон Макгинн - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© REUTERS / Peter Cziborra
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Шотландии обыграла команду Гаити в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года со счетом 1:0.
  • Гол забил Джон Макгинн, а в составе сборной Гаити на чемпионате мира дебютировал Вильсон Изидор, который был заменен на 76-й минуте.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Сборная Шотландии обыграла команду Гаити в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.
Встреча группы C прошла в Фоксборо (штат Массачусетс, США) и завершилась со счетом 1:0 в пользу шотландской команды, в составе которой гол забил Джон Макгинн (28).
ЧМ по футболу 2026
14 июня 2026 • начало в 04:00
Завершен
Гаити
0 : 1
Шотландия
29‎’‎ • Джон Макгинн
Календарь Турнирная таблица История встреч
В составе сборной Гаити на чемпионате мира дебютировал бывший футболист московского "Локомотива" и петербургского "Зенита" Вильсон Изидор, он вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 76-й минуте.
Сборная Шотландии лидирует в турнирной таблице группы С по итогам первого тура. Ранее в группе вничью сыграли команды Бразилии и Марокко (1:1).
В следующем туре команда Шотландии сыграет против сборной Марокко 19 июня, гаитяне в тот же день встретятся с бразильцами.
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ФутболДжон МакгиннВильсон ИзидорЛокомотив (Москва)ЗенитЧМ по футболу 2026ГаитиШотландия
 
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