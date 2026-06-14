Сборная Шотландии с минимальным счетом обыграла команду Гаити на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Шотландии обыграла команду Гаити в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года со счетом 1:0.
- Гол забил Джон Макгинн, а в составе сборной Гаити на чемпионате мира дебютировал Вильсон Изидор, который был заменен на 76-й минуте.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Сборная Шотландии обыграла команду Гаити в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.
Встреча группы C прошла в Фоксборо (штат Массачусетс, США) и завершилась со счетом 1:0 в пользу шотландской команды, в составе которой гол забил Джон Макгинн (28).
14 июня 2026 • начало в 04:00
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В составе сборной Гаити на чемпионате мира дебютировал бывший футболист московского "Локомотива" и петербургского "Зенита" Вильсон Изидор, он вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 76-й минуте.
В следующем туре команда Шотландии сыграет против сборной Марокко 19 июня, гаитяне в тот же день встретятся с бразильцами.