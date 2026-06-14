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Тринадцать федераций раскритиковали Чеферина за слова о расширении ЧМ - РИА Новости Спорт, 14.06.2026
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Футбол
 
21:41 14.06.2026 (обновлено: 22:45 14.06.2026)
Тринадцать федераций раскритиковали Чеферина за слова о расширении ЧМ

Тринадцать федераций в заявлении раскритиковали слова главы УЕФА Чеферина

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАлександер Чеферин
Александер Чеферин - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Александер Чеферин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тринадцать футбольных федераций выступили с критикой президента УЕФА Александра Чеферина за его негативное высказывание о новом, расширенном формате чемпионата мира.
  • В текущем ЧМ впервые участвует 48 команд, вместо прежних 32.
  • Федерации подчеркнули, что каждая команда прошла квалификацию по праву и каждый матч имеет значение, отвергая комментарии Чеферина.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Тринадцать футбольных федераций в официальном заявлении выступили с критикой президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина, негативно высказавшегося о новом, расширенном формате чемпионата мира.
В текущем чемпионате мира впервые участвует 48 команд. Ранее турнир проходил при участии 32 сборных. Чеферин заявил, что расширенный формат делает чемпионат неинтересным из-за разницы в уровне команд. В воскресенье национальные федерации Кабо-Верде, Кюрасао, Узбекистана, ДР Конго, Гаити, Алжира, Туниса, Марокко, Египта, Ганы, Сенегала, ЮАР и Кот-д'Ивуара на своих официальных ресурсах опубликовали обращение к Чеферину.
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"Для наших стран не бывает неважных матчей чемпионата мира. Для Кабо-Верде, Кюрасао и Узбекистана квалификация на чемпионат мира представляет собой историческое достижение и воплощение мечты поколений. Для таких стран, как ДР Конго и Гаити, возвращение на главную футбольную арену после долгого перерыва имеет особое значение. Предположение о том, что эти матчи каким-то образом менее важны, глубоко разочаровывает и не учитывает усилия, жертвы и стремления игроков, тренеров, клубов, футбольных лидеров и болельщиков по всему миру", - говорится в заявлении.
"За каждой квалификацией стоят годы работы и инвестиций. За каждой национальной командой стоят целые сообщества и миллионы людей, которые видят в футболе источник гордости, надежды и единства. Футбол не принадлежит избранной группе наций. Его сила заключается в его универсальности. Чемпионат мира по футболу - величайшее футбольное соревнование в мире именно потому, что оно объединяет разные культуры, разные истории и разные футбольные пути. Для многих стран участие в чемпионате мира - это не просто спортивное достижение. Поэтому мы отвергаем комментарии президента УЕФА и подтверждаем нашу убежденность в том, что развитие футбола должно продолжаться, создавая возможности, вдохновляя новые поколения и укрепляя поистине глобальный характер нашей игры. Каждая команда прошла квалификацию по праву. Каждый матч имеет значение", - отмечает руководство федераций.
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