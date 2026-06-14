Тринадцать федераций раскритиковали Чеферина за слова о расширении ЧМ

"За каждой квалификацией стоят годы работы и инвестиций. За каждой национальной командой стоят целые сообщества и миллионы людей, которые видят в футболе источник гордости, надежды и единства. Футбол не принадлежит избранной группе наций. Его сила заключается в его универсальности. Чемпионат мира по футболу - величайшее футбольное соревнование в мире именно потому, что оно объединяет разные культуры, разные истории и разные футбольные пути. Для многих стран участие в чемпионате мира - это не просто спортивное достижение. Поэтому мы отвергаем комментарии президента УЕФА и подтверждаем нашу убежденность в том, что развитие футбола должно продолжаться, создавая возможности, вдохновляя новые поколения и укрепляя поистине глобальный характер нашей игры. Каждая команда прошла квалификацию по праву. Каждый матч имеет значение", - отмечает руководство федераций.