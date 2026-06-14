Бой Чимаева и Дэнниса на турнире по вольной борьбе завершился дракой

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Поединок между представляющим ОАЭ бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и американцем Диллоном Дэннисом на турнире по вольной борьбе Real American Freestyle (RAF) завершился массовой дракой на ковре.