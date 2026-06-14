Бой Чимаева и Дэнниса на турнире по вольной борьбе завершился дракой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Поединок между Хамзатом Чимаевым (ОАЭ) и Диллоном Дэннисом (США) на турнире RAF 10 в Сент-Луисе завершился победой Чимаева и массовой дракой на ковре.
- Ранее на том же турнире Арман Царукян (Россия) одержал победу над бывшим временным чемпионом UFC Тони Фергюсоном со счетом 10:0.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Поединок между представляющим ОАЭ бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и американцем Диллоном Дэннисом на турнире по вольной борьбе Real American Freestyle (RAF) завершился массовой дракой на ковре.
Турнир RAF 10 прошел в Сент-Луисе, поединок завершился победой Чимаева. Когда представитель ОАЭ поднялся на ноги, между ним и Дэннисом произошла перепалка, после чего Чимаев пнул соперника, а на ковер выбежали команды бойцов, которые начали наносить друг другу удары кулаками и ногами.
Ранее на том же турнире российский боец армянского происхождения Арман Царукян одержал победу над бывшим временным чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американцем Тони Фергюсоном со счетом 10:0.