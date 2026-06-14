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Бой Чимаева и Дэнниса на турнире по вольной борьбе завершился дракой - РИА Новости Спорт, 14.06.2026
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Единоборства
 
07:46 14.06.2026
Бой Чимаева и Дэнниса на турнире по вольной борьбе завершился дракой

Бой Чимаева и Дэнниса на турнире RAF 10 завершился массовой дракой

© UFCХамзат Чимаев
Хамзат Чимаев - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© UFC
Хамзат Чимаев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поединок между Хамзатом Чимаевым (ОАЭ) и Диллоном Дэннисом (США) на турнире RAF 10 в Сент-Луисе завершился победой Чимаева и массовой дракой на ковре.
  • Ранее на том же турнире Арман Царукян (Россия) одержал победу над бывшим временным чемпионом UFC Тони Фергюсоном со счетом 10:0.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Поединок между представляющим ОАЭ бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и американцем Диллоном Дэннисом на турнире по вольной борьбе Real American Freestyle (RAF) завершился массовой дракой на ковре.
Турнир RAF 10 прошел в Сент-Луисе, поединок завершился победой Чимаева. Когда представитель ОАЭ поднялся на ноги, между ним и Дэннисом произошла перепалка, после чего Чимаев пнул соперника, а на ковер выбежали команды бойцов, которые начали наносить друг другу удары кулаками и ногами.
Ранее на том же турнире российский боец армянского происхождения Арман Царукян одержал победу над бывшим временным чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американцем Тони Фергюсоном со счетом 10:0.
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ЕдиноборстваСпортОАЭСент-ЛуисХамзат ЧимаевАрман ЦарукянТони ФергюсонUFC
 
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